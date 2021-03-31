白宮：“拜登無意與金正恩見面”. March. 31, 2021 07:20. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、權五赫記者 lightee@donga.com、hyuk@donga.com. 白宮方面表示，美國總統拜登無意與朝鮮國務委員會委員長金正恩見面。也就是說，即使朝鮮試射彈道導彈武力示威向美國施壓，美國也不會貿然推進通過首腦會談的“自上而下”式對朝政策。在這種情況下，金正恩的妹妹、勞動黨宣傳鼓動部副部長金與正直接針對認為發射彈道導彈“不可取”的文在寅總統爆以粗口，猛烈抨擊其為“美國產鸚鵡”。雖然文在寅政府表示任期末恢復南北關系和重啟朝美對話迫在眉睫，但在面對朝鮮的挑釁毫不退讓的美國和繼續抨擊韓國的朝鮮之間，成了夾心餅幹。 在當地時間29日舉行的例行新聞發布會上，當有人提問“拜登總統（25日）表示已經做好與朝鮮的外交準備，是否包括與金正恩委員長會面”時，白宮發言人珍·普薩基回答說：“我認為拜登總統的接近（朝鮮的）方式會大為不同，（與金正恩委員長會面）不是他的意圖。” 相反，金與正30日通過談話聲稱：“（文在寅的發言）真是厚顏無恥到了極點。”她抨擊稱：“這種沒有邏輯的、厚顏無恥的行為，無疑與指責我們的自衛權是違反聯合國決議、對國際社會的威脅等美國的強盜式主張如出一轍。即使稱贊他是美國產鸚鵡，也沒有什麽可生氣的。”青瓦臺高層負責人就金與正的談話表示：“感到遺憾。希望朝鮮也表現出對話的意誌。”統一部也表示：“深表遺憾。無論在什麽時候，對於彼此的言行都要遵守最基本的禮節。”

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