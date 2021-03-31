能識別偽造照片、視頻的應用程序問世. March. 31, 2021 07:20. by 趙承漢=東亞科學記者 shinjsh@donga.com. 韓國國內首次開發出了能夠識別被惡意利用在假新聞和淫穢物制作上的數碼影像調制技術“DeepFake”的移動應用程序(App)。 KAIST電算學部教授李興圭研究組和KAIST創業企業Digital Innotek30日表示，將開發利用人工智能(AI)技術“人工神經網”探測DeepFake影像和照片的軟件“KaiCatch”，以移動應用程序的形式開始提供服務。 DeepFake是利用AI，無違和感的替換現有人物臉部或特定部位或進行變形的圖像合成技術。包括換別人臉的換臉、模仿名人臉的臉的再現、改變部分人臉的屬性轉換等。被惡意利用在假新聞或淫穢物制作等上，嚴重侵害個人人權的事例很多。 如果將avi或mp4格式的疑似“DeepFake”視頻上傳到應用程序上，就會將其剪成個別框架，轉換成圖片格式，並分辨出是否使用了DeepFake技術。找出影像細微變形的信號痕跡，並探測鼻子、嘴、臉部輪廓等是否發生了幾何變形。也可以將壹幀視頻截圖，制作成圖片上傳進行分析。還可以確認照片有無偽造•改動。上傳“BMP”“TIF”“TIFF”“PNG”“JPEG”等多種格式的數碼照片的話，提供把懷疑偽造•改動的部分用其他顏色標記的分析圖片。 李教授說：“即使使用了無法預測或不知道的變形技術，也能精準探測到90%左右，信賴度很高。” 目前該應用程序只能在以安卓系統為基礎的智能手機上進行使用。應用程序可以免費下載，委托分析需要支付費用。上傳視頻或照片的話，3天內就能得到分析結果。近期還將推出蘋果iOS版。

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