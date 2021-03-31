白昇浩將前往全北，水原俱樂部預告將采取法律措施. March. 31, 2021 07:20. by 金東昱 creating@donga.com. 效力於德國足球乙級聯賽的白昇浩(24歲•達姆施塔特•照片)將穿上職業足球K1聯賽豪門全北現代隊的隊服。 全北隊30日表示：“在球員註冊截止日期31日結束之前，在很難轉會水原隊的情況下，決定引進希望重返K聯賽的白昇浩，以便他能夠順利地繼續自己的職業選手生涯。”全北俱樂部通過韓國職業足球聯盟確認了選手註冊沒有問題。 FC巴塞羅那隊(西班牙)青年隊出身的白昇浩沒有履行之前與水原隊簽訂的協議內容，而是推進今年初加盟全北隊，引發了爭議。白昇浩在2010年就讀於水原青年隊梅灘中學時，在水原俱樂部的支援下前往巴塞羅那青年隊留學。當時，他簽訂了如果重返K聯賽，就加盟水原隊的協議書。但是，白昇浩在沒有得到水原俱樂部同意的情況下，試探著前往全北隊，水原隊對此表示強烈反對，並預告將采取法律措施。 全北隊表示：“考慮到如果有前途的球員不能上場，球員的職業生涯中斷的話，會給K聯賽留下不好的先例”，透露了引進白昇浩的背景。對於返還水原和白昇浩方面之間的支援金等問題，全北隊方面明確表示：“這是今後白昇浩方面和水原隊之間利害當事人應該解決的問題。”對於白昇浩方面違反協議，推進轉會其他球隊壹事，水原隊計劃采取法律措施。 去年歷史上首次實現K1聯賽4連冠的全北隊，最近主力球員年齡超過30歲，正經歷老齡化問題。期待通過引進白昇浩，不僅能組成更加年輕的中場陣容，還能給整個球隊帶來活力。

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