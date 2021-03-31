調查稱多國專家認為“因病毒變異，現疫苗可能在一年內成為無用之物”. March. 31, 2021 07:20. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 有人擔心，輝瑞、莫德納、阿斯利康等目前正在使用的新冠疫苗可能會在1年內失去預防效果。也就是說，被稱作“第一代新冠疫苗”的這些疫苗很有可能出現抗藥性強的變異病毒擴散。 據《衛報》等媒體當地時間30日報道，國際機構聯合體“疫苗同盟”向世界28個國家的77名傳染病、病毒學專家詢問的結果顯示，66.2%的人表示:“目前開發的新冠疫苗可能會在1年內失去預防效果。” 專家們擔心，在疫苗接種速度大幅滯後的不發達國家出現新冠變異病毒的情況下，如果從在接種疫苗的同時放松或解除封鎖措施的發達國家流入變異病毒，將會再次出現大流行。作為傳染病學專家接受此次問卷調查的美國耶魯大學教授格雷格·岡薩雷斯表示：“變異病毒每天都在新出現。變異病毒會使疫苗所提供的免疫效果失去效力。”他強調：“疫苗應該在全世界均勻接種。” 世界衛生組織和總統文在寅等世界23個國家的首腦29日共同表示，“免疫是世界的公共財產，應盡快向全世界普及疫苗”，並敦促制定共享疫苗信息等國際條約。

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