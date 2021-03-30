朝鮮時代最不受待见的兵役. March. 30, 2021 07:28. . 壬辰倭亂時期如果沒有水軍的活躍，朝鮮王朝的命運會如何呢？我們必須面對比我們想象的更為殘酷的命運，歷史可能經歷了巨大的曲折。 水軍是朝鮮時代最不受歡迎的士兵。甚至在朝鮮中期以後，被認為是7種賤役之一。但也不是說水軍相對少而弱。在慶尚、全羅、忠清地區，水軍遠遠多於陸軍。 水軍遭受薄待的原因是，他們承受著巨大的痛苦，而且死亡和生病的危險也更高。而且還成為權力型不正之風和虐待的主要對象。海邊地區的貢品中有很多海鮮。鹽是全國性商品。水軍士兵們在服役期間被動員從事食鹽生產和海鮮采集工作。當時的戰船對風浪和波浪極其脆弱。同時，得各種疾病和傳染病的概率也很高。隨著逃跑的士兵不斷增加，政府采用了“水軍世襲制”這一猛藥。於是，水軍役變成了更累更回避的役種。 這種狀況持續了100多年以上。朝鮮本應在壬辰倭亂之前做好戰爭準備，但軍隊的兵力和物資都不足。李舜臣巡視麾下部隊時，如果指出不完善之處，將領們就會說出自己的苦衷。民不聊生，物資匱乏。李舜臣是如何應對的呢？他說：“即便如此也要做。”而且，他喜歡像鄭運一樣堅持到底的部下。如果按照法律縮短服役時間，禁止夜間服役，或許李舜臣部隊就不會取得勝利。 如果說出這樣的話，立刻會受到批評。相信這樣的邏輯被惡意利用的事例會更多。但是，如果以從根本上杜絕不正之風為由，盲目地制定正義的法律並強制執行，那麽朝鮮可能早已崩潰。不是因為不正義而反對正義的法律，而是因為明智而反對用正義包裝的愚蠢法律。世上有需要用法律禁止的事案和運營來解決的事案。如果分不清這一點，就會釀成更大的悲劇。

한국어