冰棒桶，煤爐，聖誕明信片…增添新復古感性的“韓國人的1年”. March. 30, 2021 07:28. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 國立民俗博物館20日展示了常設展示館“韓國人的1年”。展示各季節生活面貌的現有“韓國人的日常生活”展覽從去年5月開始進行改編，歷時約10個月進行了改造。與註重農耕中心的24節氣的現有展覽館不同，以歲時風俗為中心重新裝飾了展覽。 最引人註目的是新復古展品。博物館在此次改編中積極反映了20世紀的生活狀況。春季部分展示了以前的可樂瓶、調色板、郊遊包，夏季部分展示了刨冰器、邊山海水浴場開業海報、冰棒桶等。在冬季部分展示了煤爐和聖誕明信片。 這種嘗試與博物館的新誌向相吻合。今年1月就任的國立民俗博物館院長(金鐘大)在23日舉行的記者會上強調稱，“像新復古和復古壹樣，推進發現千喜壹代也能親切看到的文化現象的戰略”，“不要把民俗學限定在朝鮮時代或日本帝國主義強占時期等過去的時間。現在的現象也是很重要的資料。” 感性展示也值得關註。在展覽的最後出現的體驗型展覽“韓屋的四季風景和生活”尤其如此。坐在從慶北慶州市良洞村搬遷過來的韓屋的大廳地板上，通過墻面影像，可以生動地欣賞到記錄良洞村四季的風景和聲音。把非物質文化遺產的蝟島稻草船民俗遊戲(正月初三在海上漂流稻草舟祈願的村裏盛事)上使用的稻草船和東海岸上采海帶時使用的草皮船，與大海影像壹同進行展示的展會引起就像漂浮在海上壹樣的錯覺。 現存最古老的朝鮮時代的掛歷“庚辰年大統歷”(寶物第1319號)可以在冬季部分的冬至歷書(冬至新年掛歷互相交換的風俗)展示中看到。作為壬辰倭亂之前唯壹的歷書的該日歷是研究朝鮮時代的歷法和活字的核心資料。通過現場調查，還介紹了從江原道洪川郡收集的雙套牛犁杖犁(由兩頭牛牽引的傳統犁)。此外，還展出了各種照片、影像、展品等700多件資料。

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