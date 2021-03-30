工科大學女生比率首次超過20%. March. 30, 2021 07:29. by 崔예나 yena@donga.com. 據調查，自1980年以後，40年來，韓國國內工科大學的女生比率(以在籍生為準)首次超過了20%。過去，縱觀單科大學，女生也不過壹兩個，因此有“工大壹點紅”的說法，但現在已成為過去。 鐘路學院天空教育29日表示，以教育統計服務資料為準，對工學系在籍學生中女生比率進行分析的結果顯示，2020年達到20.1%(11.5352萬名)。工科大學女學生的比率在1980年只有1.2%(1303名)，但在40年間增長了約20倍。女子工科生比率在1990年上升到6.1%，2000年12.7%、2010年13.8%、2018年19.1%、2019年19.7%，持續上升。 以去年為基準，工學系中女生比重較高的專業是纖維工學(37.4%)。其次為造景學(36.3%)，化學工程(36.2%)。相反，女生比例仍然較低的專業有汽車工學(5.2%)、機械工學(8.3%)、航空學(9.5%)等。鐘路學院天空教育評價理事吳鐘雲表示：“軟而細膩的非裝置產業似乎更受女生的青睞”，“受信息技術(IT)發展等因素的影響，今後女子工科生的比率將進壹步提高。” 另外，以2020年為準，女學生比率較高的系依次為醫藥(59.8%)、人文(57.8%)、藝體能(55.1%)。工學的女學生比率為20.1%，上升了很多，但是在所有的系中仍是最低的。

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