5月1~9日，以“自己的比賽”跑完馬拉松全程. March. 30, 2021 07:28. by 金正勛記者 hun@donga.com. 韓國最大規模的“2021首爾馬拉松”大會今年將以非面對面無接觸比賽的形式回歸。 由首爾特別市、東亞日報、體育東亞主辦，首爾特別市體育會贊助，SPOXCOM主管的“2021首爾馬拉松”比賽將於5月1日至9日舉行。由於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情持續，今年計劃展開線上比賽。去年首爾馬拉松將舉辦時間推遲到了下半年，以線上和線下比賽並行的“虛擬比賽”形式舉行。 今年首爾馬拉松比賽的特點是，利用多種跑步GPS應用程序，不受時間和場所的限制，以“自己的比賽”展開。申請參賽的選手們將從5月1日開始通過大會事務局隨時得到比賽信息和推薦路線。另外，還計劃通過從今年起首次進行的30名“2021首爾馬拉松大使”的跑步故事，推廣體育活動困難時期的生活體育。 報名將從下月12日上午10時開始，通過大會網站(www.seoul-marathon.com)進行，並按照先後順序召集1.5萬人。在征集參賽選手的同時，還將用快遞發送可以享受比賽的參賽者包裝。將向參賽者們提供比賽前後為了保暖-熱身的比賽雨衣和功能性材料制作的New Balance紀念T恤、完跑T恤以及完跑獎牌等紀念品。參加費用為3萬韓元。 ○ 報名=2021首爾馬拉松官方網站(www.seoul-marathon.com) ○ 大會咨詢=在Kakao Talk朋友輸入“首爾國際馬拉松”，搜索後壹對壹聊天或電子郵件 marathon@donga.com ○ 贊助=New Balance、KB金融集團、三洋、寶礦力水特、韓國馬事會、KGC人參公社

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