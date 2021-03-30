《禁止對朝傳單法》30日起正式實施. March. 30, 2021 07:29. by 權五赫記者、華盛頓=常駐記者 李正恩 hyuk@donga.com、lightee2donga.com. 明確規定對朝鮮散發傳單處罰條款的《禁止對朝傳單法》（韓朝關系發展法修正案）將從30日起生效。國內外對言論自由的侵害等問題的擔憂越來越大的情況下，美國國會與《禁止對朝傳單法》相關的聽證會最早將於下個月舉行，因此預計將成為韓美間爭論焦點。 美洲韓裔選民聯合會（KAGC）代表金東錫當地時間27日在民主和平統一咨詢會議主辦的“拜登政府對朝政策”演講會上表示：“湯姆-蘭托斯人權委員會即將舉行聽證會。”金東錫在接受本報電話采訪時表示：“與人權委員會相關人士進行了接觸，得到了在今後幾周內舉行聽證會的消息。”湯姆-蘭托斯人權委員會共同委員長、共和黨眾議員克裏斯·史密斯一直公開表示有意舉行聽證會。 據悉，如果舉行聽證會，在韓國國內進行對朝鮮散發傳單活動的“自由北韓運動”聯合代表樸常鶴和他的弟弟大泉代表樸正午將作為證人出席。樸常鶴在接受本報電話采訪時表示：“據我所知，最快將於下個月中旬舉行聽證會。已經提交了人權委員會要求的資料，如果有聯系，將出席聽證會。” 韓國國內的部分朝鮮人權團體計劃在法律施行後繼續散發傳單。一名人權團體代表表示：“在法律實施之前以非公開的形式向朝鮮發送了傳單和USB等，今後將以多種方式繼續進行活動。” 《禁止對朝傳單法》規定，對散發傳單行為處以3年以下有期徒刑或3000萬韓元以下罰款。因此，在共同民主黨的主導下，該法案於去年12月在國會全體會議上獲得通過後，圍繞侵犯言論自由和法律適用範圍的爭議接連不斷。據悉，美國國務院將於2020年發行的《韓國人權報告》中也包含《禁止對朝傳單法》侵犯表達自由的憂慮。 韓國統一部發言人李種珠29日在新聞發布會上表示：“將在符合政府關於增進朝鮮居民人權、發展南北關系、落實韓半島和平等基本立場的方向上靈活、合理地適用（禁止對朝傳單法）。”

한국어