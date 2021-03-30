英國媒體：“緬甸114人死亡當日，軍方舉行盛大晚宴”. March. 30, 2021 07:29. by 紐約=常駐記者柳在東、李恩澤記者 jarrett@donga.com、nabi@donga.com. 當地時間27日，緬甸軍警開槍打死包括兒童在內的114名平民，緬甸軍方當天舉行了豪華宴會。 據英國廣播公司（BBC） 29日報道，發動軍事政變的國防軍總司令敏昂萊等軍隊將領27日在首都內比都舉行“緬甸建軍日”活動後，舉行了盛大的晚宴。推特上上傳了穿著白色制服、打著蝴蝶結的軍方人士微笑著走在宴會場紅地毯上的照片。當天軍警流血鎮壓導致100多名市民死亡，是自上個月1日發生政變以來死亡人數最多的一天。 美國總統拜登28日就緬甸事件表示：“令人震驚，令人震撼。目前正在討論應對策略。”歐盟外交安全政策高層代表博雷利也表示：“絕不能容忍在（軍方）自己的日子裏針對本國國民實施的暴力行為。” 但有人批評說，像這樣只發出譴責聲音的國際社會應對方式，沒有對軍方施壓的效果。在聯合國，由於安理會常任理事國、與緬甸軍方友好的中國和俄羅斯的反對，連集納會員國意見的決議案都沒能通過。

한국어