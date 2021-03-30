2500億韓元！現代建設機械承攬公司史上在華最大訂單. March. 30, 2021 07:29. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 現代建設機械在中國承攬到了歷屆最大規模的訂單。 現代建設機械29日表示，最近從中國顧客公司接到了2200多臺建設裝備訂單。這是現代建設機械在中國開展業務以來規模最大的訂單。5.5~85噸級的挖掘機和輪式裝載機等，合同金額達2500億韓元。考慮到去年現代建設機械在中國的訂單規模為7800多臺，此次訂單達到了去年整年業績的30%。現代建設機械計劃到5月為止供應此次承攬的裝備。 最近中國市場為了克服去年因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情而導致的經濟停滯，中國政府層面正在大規模進行社會間接資本(SOC)投資。現代建設機械認為中國建設裝備市場進入繁榮期，本月初在中國市場推出了大型挖掘機、水陸兩用挖掘機、打樁機、鉗子等13種新產品。 隨著鐵礦石價格逼近每噸170美元(約20萬韓元)等原材料價格走強，期待包括中國在內的新興市場對建設裝備的需求增加。現代建設機械預測，今年中國的建設裝備需求將比去年增加8%，達到31.5萬多臺。

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