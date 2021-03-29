面對拜登的警告朝鮮威脅新的挑釁……不要自掘墳墓. March. 29, 2021 07:16. . 朝鮮27日就美國總統拜登發出的“相應應對朝鮮挑釁”的警告指責說：“這是對我國自衛權的露骨侵害和挑釁。”以黨中央軍委副委員長李秉喆的名義發表的談話稱，“美國新政權一開始就走錯了路。如果不顧前後，隨便亂說，可能會遇到不好的事情”，威脅將再次挑釁。美國白宮就重新考慮對朝政策重申，“已進入最後階段”。 朝鮮的反彈是美國新政府上臺時經常使用的挑釁方式。特別是拜登政府的對朝政策完成已經接近尾聲，因此朝鮮的算計是掂量“美國新政權”的應對，打算通過先發制人的施壓在今後的朝美關系中尋找有利的位置。即使今後坐在談判桌前，也要事先聲明“屬於自衛權的正常武器試驗”不能成為討論對象，但就像以前一樣，這種威脅根本不可能被接受。 面對朝鮮粗暴的語言炸彈和武力示威挑釁，拜登政府也采取了非常一貫和克制的應對措施。這與根據即興的推特應對和軍事選項來應對的前任政府大為不同。盡量不刺激朝鮮，強調與同盟共同應對。拜登也闡明了“相應的應對”，但同時提及“無核化外交”，打開了對話之門。 拜登政府則根據國際規範和多邊合作原則，從聯合國層面進行應對。它沒有直接前往聯合國安理會，而是首先要求召開其下屬的對朝制裁委員會開會，自然而然地就專家小組開始對朝鮮彈道導彈挑釁展開調查達成了協議。可以說，這是一種冷靜、縝密地向中國施壓的克制型領導外交。 朝鮮不應該誤判拜登式的克制外交。此前，拜登外交安全團隊一直強調不會重復奧巴馬政府時期的“戰略忍耐”。在對朝忍耐蛻變為旁觀或無視，只會壯大朝鮮核能力的反省下，正在研究在解決朝核問題的對話和施壓之間包括多種選擇的對朝戰略。朝鮮的妄言只能導致縮小其選擇範圍並將其推向強硬政策，導致朝鮮勒緊自己脖子的結果。

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