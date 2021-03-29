人類的新挑戰. March. 29, 2021 07:16. . “正如石器時代不是因為缺少石頭而結束，石油時代也不會因石油枯竭而結束。” ——艾哈邁德·紮基·雅馬尼 這是2000年6月時任沙特阿拉伯石油部長的雅馬尼在接受英國《每日電訊報》采訪時所說的話。當然，這篇文章以前也曾被英國的《經濟學家》或其他媒體提及。不一定是雅馬尼所創。但可以肯定的是，他擴散了這句話。 蘇聯解體後，在混亂中掙紮的俄羅斯能源產業和精英們的關系，以及他們的應對戰略對國際體制產生的影響等問題備受關註時，雅馬尼的這番話引起了很多反響。 他的發言超越了認識到代替石油的可再生能源等代替能源躍升的可能性的意義。這意味著，產油國的所有精英並非單純執著於一項資源的近視眼領導人，同時也暗示，根據他們的應對戰略，產油國的未來可能不僅僅取決於資源。 任何一種特定的力量或物質的影響力永遠不能占據壓倒性的位置。無論是最近的新冠疫情還是過去歷史上出現的自然災害，還是技術和學問的進步引領的變化等，都強調了應對意外變化的重要性。目前人類不是在石油資源枯竭，而是在另一個層面的威脅中面臨著石油文明的衰落。在全世界強調數碼革命和ESG（環境、社會、治理結構）的情況下，資源生產富國和資源消費富國面臨新的挑戰。在可以預料到的挑戰和無法預料的挑戰同時到來的情況下，應該苦思更大的“藍圖”和應戰戰略。

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