警方確認新生兒身份牌從龜尾女童身上分離的照片. March. 29, 2021 07:16. by 張泳勳 jang@donga.com. 正在調查慶北龜尾3歲女童死亡事件的警方確認了含有新生兒個人資料的腳鏈形狀的身份牌(標牌)從嬰兒身上分離的情況，正在以親生母親A某(48歲)和周圍人為對象展開集中調查。 28日，據慶北警察廳透露，A某的女兒B某(22歲)在自己生產的婦產科醫院用手機拍攝了多張嬰兒照片。據悉，在B某手機上發現的照片中，還包括嬰兒腳腕部分的標牌被分離的照片。 警方在整理B某手機照片的過程中發現了該照片。B某的前夫也在某廣播節目中說：“新生兒的標牌斷了。”警方相關人士表示，“在為生育紀念而拍攝的照片中，出現了標牌被分離的照片。B某拍了好幾張，可能不知道有相關場面。” 警方認為，這是有人故意解開或切斷嬰兒的標牌，是發生“更換新生兒”的證據之壹。A某有可能將女兒B某生下的嬰兒的標牌分離後，將其掛在自己生下的嬰兒的腳腕上。是否有共犯也在調查中。 警方還確認，A某是在女兒B某的分娩第二天即2018年3月31日首次來到該婦產科的。還確保了A某之後到B某出院為止，每天都會訪問婦產科的陳述。據調查，B某在分娩壹周後出院。 警方認為，在同年4月2日以前實施了“更換新生兒”行動。當天是孩子出生後48小時後進行血液檢查的日子。醫院資料顯示，嬰兒的血型為A型。警方相關人士表示：“B某和前夫在生物學上無法生出該血型。我們將掌握當時在婦產科工作的職員，進行集中調查。”

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