黨政青：“所有公職人員財產登記義務化”. March. 29, 2021 07:16. by 崔惠? herstory@donga.com. 為了杜絕房地產投機行為，執政黨、政府和青瓦臺決定對所有公職人員的財產進行義務性登記。此外，就韓國土地住宅公社幹部員工的第三期新城投機疑惑，黨政青決定推進追溯立法，以便回收過去的利益。 國務總理丁世均在28日舉行的高層黨政青會議上表示：“計劃將財產登記對象擴大到全體公務員。”目前，一級以上高級公務員每年都要公開財產，以後要大幅擴大公開對象。 共同民主黨代行代表（黨首）權限兼院內代表金泰年表示：“目前已在推進根據現行法律沒收公職者房地產投機的不正當收益。明確表示，一旦認為存在不足之處，將制定追溯既往的沒收立法。”即，24日在國會通過的所謂“土地住宅公社3法”考慮到違憲爭議，排除了收回此次第三期新城投機疑惑部分的利益，但將通過立法沒收土地住宅公社幹部員工的不當收益。共同民主黨首席發言人崔仁昊解釋道：“《親日財產歸屬法》等規定可以追溯收回既往收益，討論過應該將利用公職人員地位獲取房地產投機利益的人認定為與親日反民族行為者具有同樣意味的問題。” 黨政青就《利害沖突防止法》表示：“向‘國民力量’黨提議並敦促，希望能在3月中旬舉行單獨國會，處理《利害沖突防止法》。”包括設立房地產交易分析院等，杜絕投機的詳細對策將於29日通過總統文在寅主持的反腐敗政策協議會確定。

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