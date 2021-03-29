緬甸軍方在“建軍日”實行大屠殺……包括4名兒童在內，一天有114人死亡. March. 29, 2021 07:17. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 緬甸軍方27日向示威群眾無差別開槍，導致自上個月1日發生軍事政變以來一天死亡人數最多（114人）。特別是其中包括5歲至15歲之間的4名未成年人，輿論對軍方的殘酷性和野蠻性的批判非常強烈。據當地媒體《伊洛瓦底》等媒體報道，政變發生後到當天為止，死亡的市民接近450人，其中20多人是未成年人。 當天，在最大城市仰光的一個村子裏，一名一歲女童在軍隊駐紮地附近的家外面被橡皮彈擊中右眼而受傷。一名居民向路透社譴責說：“軍警像對待鳥和雞一樣開槍打死我們。”在第二大城市曼德勒附近的美提拉，軍隊以解散示威群眾為由向住宅小區開火，導致4人死亡。其中包括一名13歲少女。在中部的瑞波，一名即將出家的13歲少年在自家中彈身亡。 除這些人之外，當地社交媒體還接連報道了11歲少年和7歲穆斯林少女等人被槍擊身亡的消息，因此，實際兒童死亡人數可能會更多。聯合國兒童基金會在推特上敦促說：“應該停止對兒童的這種悲劇。”歐盟駐緬甸代表團表示：“殺害兒童沒有辯解的余地。這一天將永遠被銘記為恐怖襲擊和不名譽之日。” 一些人甚至提出軍方活生生焚燒市民的疑惑。當地媒體“吉提媒體”報道說，在曼德勒，軍人開槍打死4個孩子的父親後，把還活著的他放在火裏燒掉了。”據悉，28日上午，村民們在火滅後的殘骸中發現了他的骨頭。軍人當天淩晨在曼德勒的一個村莊縱火，50多戶住宅被燒毀，只剩下灰燼的照片也在社交媒體上出現。 在“緬甸建軍日”27日，軍方在全國各地展開了大規模的流血鎮壓。當地媒體《當今緬甸》報道說，軍警僅當天就在全國40多個城市殺害114人。在仰光南部的達拉村，軍警在警察署前面，對要求釋放前一天被捕者的示威群眾進行了無差別的射擊，導致8人死亡。市民團體“緬甸人權網絡”代表喬雲對英國廣播公司（BBC）表示：“不是鎮壓，而是大屠殺（massacre）。” 主導政變的緬甸國防軍總司令敏昂萊在屠殺事件發生的情況下，還在首都內比都進行了脫離民心的演講，引起了公憤。他在“建軍日”紀念儀式上表示：“軍隊將為維護國民和民主而努力。”當天，中國、俄羅斯、印度、巴基斯坦、孟加拉國、越南、老撾、泰國等8個國家向緬甸軍方派遣了紀念使節。中國和俄羅斯沒有參與國際社會對緬甸軍方屠殺事件的譴責。 部分少數民族的反政府軍與緬甸軍方領導的軍隊進行了交戰。據緬甸瑙魯27日報道，宣布聲援示威群眾的“卡倫民族聯盟（KNU）”攻擊並掌控了與泰國交界地區卡因州穆特羅地區的一個緬軍基地。緬甸軍隊也進行了反擊，空襲了卡倫族村莊。據悉，由於兩個陣營的激烈攻防戰，雙方都出現了相當大的傷亡。

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