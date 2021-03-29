跟著癡呆病人的視線，觀眾陷入恐怖之中. March. 29, 2021 07:17. by 金哉希 jetti@donga.com. 患有癡呆癥的老父母和護理他的子女的艱苦生活。這是紀錄片和虛構劇的常見素材，也是我們周圍經常發生的事情。導演佛羅萊恩•澤勒繼原作話劇之後，又在電影《困在時間裏的父親The Father》中使用了該素材。盡管如此，《困在時間裏的父親》之所以能夠擁有力量，是因為它從癡呆癥患者的視線中展開了故事。該片讓觀眾“經歷”癡呆患者的世界，比任何恐怖片都可怕。將於下月7日上映的《困在時間裏的父親》入圍了第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮最佳影片獎、最佳男主角獎(安東尼•霍普金斯)、最佳女配角獎(奧利維婭•科爾曼)、最佳改編劇本獎、最佳藝術指導獎、最佳剪輯獎等6個獎項。影片將和李•以薩克•鄭導演的《水芹菜》在最佳影片獎、最佳男主角獎(史蒂文•元)、最佳女配角獎(尹汝貞)等3個獎項展開競爭。 影片以80歲的安東尼(霍普金斯飾)在英國倫敦的自己的安樂窩裏聽古典樂的場面開始。與來找他的女兒安妮(科爾曼飾)進行日常對話的5分多鐘是觀眾可以輕松觀看這部電影的唯壹瞬間。為了日常而努力的兩人的對話，很快就露出了恐怖的實體。安東尼每次都會忘記自己放置手表的位置，他說“看護人偷走了我的手表”，將以前的看護人當成小偷。不得不前往法國巴黎的安東尼雖然需要尋找新的護理人員，但安東尼以“我還完好無損”為由拒絕護理人員，讓人對他的固執異常擔憂。 讓電影更加變得恐怖的瞬間是從觀眾親自經歷癡呆開始的。安妮離開後，壹名男子正坐在沙發上看報紙。安東尼警戒地問道，“妳是誰？”“那個男人”(馬克•加蒂斯)稱自己是安妮的丈夫保羅，並問安東尼“妳認不出了我嗎？”沒過多久，安妮回到了家，“那個女人”不是(奧莉維亞•威廉姆斯)女兒。安東尼問“安妮去哪裏了”，該女性說“爸爸，我不是安妮嗎”，並用擔心的眼神看著安東尼。此後，安妮的丈夫的臉龐不斷變化，那個女人從安妮變成護理員，成為了療養設施的護士。觀眾和安東尼都無法確定安妮真正的丈夫是誰，那個女人的真實身份是什麽。 這就是時空概念消失，現實中的所有人的臉和名字都變得亂七八糟的安東尼的世界。在這個世界裏，霍普金斯的演技起到了中樞作用。從認為女兒為了占有財產而想把自己送到療養設施的心術不正的老人模樣，到獨自留在療養設施抽泣著“我要媽媽”的孩子模樣，他都能自由切換。 霍普金斯在接受《紐約時報》采訪時說的話令人吃驚。在拍攝完在療養設施抽泣的場面後，他拜托導演“在拍下壹個場面之前給自己壹點時間來調整壹下情緒”。他表示，雖然已經習慣了表現他人的生活，但有時60年的演技經歷也會不起作用，在拍攝該場面時想起了去世的父親，無法忍住“內心湧上來的悲傷”。在年齡增長這壹公平的悲劇面前，人類的懦弱、正視這壹切所帶來的悲傷，來到電影院的觀眾無論是誰都會體驗到。

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