車俊煥在花滑世錦賽上獲得第10名，創造30年來韓國男選手最好成績. March. 29, 2021 07:17. by 黃奎引 kini@donga.com. 改寫韓國男子花樣滑冰歷史的車俊煥(20歲•高麗大學)成功進入了世界前十名。 27日在瑞典斯德哥爾摩落幕的2021國際滑冰聯盟(ISU)世界錦標賽男子單人自由滑比賽中，車俊煥獲得了154.84分。加上前壹天在短節目中獲得的91.15分，總分達到245.99分的車俊煥在33名參賽選手中排名第10位。這壹成績超過了1991年慕尼黑世錦賽時排名第14位的鄭成日(52歲)，是韓國男子單人滑選手在世錦賽歷史上的最好成績。 與在短節目中展現幹凈演技不同，當天車俊煥在阿克謝爾三周半跳-後外點冰兩周跳組合跳動作中摔倒等，出現了不少失誤。車俊煥表示：“雖然稍微改變了自由滑節目，但是因為出現了失誤，留下了很多遺憾”，“從2月中旬開始，經歷了腰部疼痛和腿部肌肉破裂，壹直靠鎮痛劑支撐著。回到韓國後，在自我隔離期間將充分休息，並立即著手準備明年的北京冬奧會。” ISU根據世界錦標賽的成績，按國家分配北京冬奧會的參賽名額。隨著車俊煥進入前10名，韓國代表隊將根據關系到奧運會追加參賽權的秋季落選賽比賽結果，在男子單人滑比賽中最多可獲得2個參賽名額。只是車俊煥本人並沒有得到參加奧運會的保障。根據國內大賽的成績，將決定參加奧運會的選手。由於車俊煥的技術非常出眾，所以很有希望前往北京。 冠軍被五次展示四周跳的“跳躍機器”陳巍(22歲•美國)奪得。陳巍以總分320.88分成功實現了大賽三連冠。日本新星鍵山優真(18歲)獲得亞軍(291.77分)，最近獲得冬奧會兩連冠的羽生結弦(27歲•日本)因跳躍失誤只獲得了第3名(289.18分)。 另外，在前壹天結束的女子單人滑比賽中，李海仁(16歲•世和女子高中)以總分193.44分排在第10位，金藝林(18歲•修理高中)以191.78分排在第11位，韓國獲得了北京冬奧會女子單人滑的2個參賽名額。

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