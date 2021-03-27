運用“全民養老資金”，不能看股票投資者的眼色. March. 27, 2021 07:14. . 昨日，國民年金最高議決機構基金運營委員會通過了提高國內股票投資比重的議案。國民年金由此可以多購買韓國企業的股票。連日來，把出售韓國股票的國民年金視為搞活股市絆腳石的“東學螞蟻”們歡呼不已。但是國民年金將難以避免“做出了迎合人氣的選擇”的批評。 國民年金將在每年5月調整各資產的比重，並在年末達到這個水平。去年確定的國內股票持有範圍為14.8%至18.8%。但是隨著股價的暴漲，去年底833萬億韓元運用資產中，國內股票的比重上升到了21.2%。因此，今年已售出15萬億韓元，而且還要出售10萬億韓元左右。但是當天的範圍擴大到了13.3%至20.3%，反而創造了追加購買11萬億韓元左右的余地。 個人投資者以國民年金給股市潑冷水為由，通過青瓦臺請願等方式進行聲討。在這種情況下，國民年金比往年提前兩個月舉行基金運營委員會，調整了投資比重。這與計劃到2023年為止將國內股票減少15%，將海外股票增加到30%的中期資產分配計劃也截然相反。雖說這是“應對市場變化的決定”，但相信這一解釋的人並不多。因為，金融委員會已經被“同學螞蟻”和政界排擠，將原定3月重啟賣空的時間推遲到4月7日補缺選舉後的5月。 事實上，在半導體、電動汽車、電池等全球增長產業中，韓國企業表現不錯，因此有不少人主張應該增加國民年金對國內股票的投資。但是在沒有得到國民共識的情況下，在選舉即將舉行之際提高國內股票比重，很容易讓人產生誤解。因低生育、高齡化問題，國民年金從2030年前後起要出售資產支付年金，但現在增加的國內股票到時候有可能成為引發股價暴跌的炸彈。 國民年金的主人是國民。只是為了老後收回錢款，將所得的一部分取出來交給了管理。國民年金的運營應該長期增加收益，毫無差池地支付約定的年金，並最大限度地延緩被預測為2055年的枯竭時間。

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