人生進入倒計時仍寫了兩本書的日本哲學家. March. 27, 2021 07:15. by 金哉希 jetti@donga.com. “沒有不接近死亡的人。大家總有壹天都會死，但‘承諾’到底是什麽呢？” 剛過40歲就因乳腺癌多發性轉移而人生進入倒計時的哲學家宮野真希子，在感受到反復的放射線治療導致健康惡化的情況下，仍然決定寫書，這難道不是對自己不負責任的行為嗎？在明天能否遵守約定尚不明朗的情況下，要寫書的長期承諾意味著什麽，這是深思熟慮的事情。盡管如此，她通過“有沒有人能夠對自己的人生負責”的反省，得出了在死亡面前也要我自己而活的結論。 講述面臨死亡的哲學家與病魔鬥爭時得到的理由的對象是醫療人類學家磯野麻帆。對於接到限期宣判並打算取消預定演講的作者，演講的主辦者磯野表示：“說不定我會比妳更早地死於交通事故”，並勸阻她，以此為契機，兩位女性互致信件。宮野和磯野往來的20封書信被寫進了這本書。兩個人在必然會找到人類的相遇和疾病、必然遇到的離別和死亡、死亡等命中註定的命運面前，也分享著無法停止的人類生活的苦惱。 該書講述了社會對被判定為人生進入倒計時的癌癥患者的偏見，以及由此在患者這壹限定身份面前呻吟的人們的苦惱。該劇講述了因生與死、健康與疾病、監護人和患者等二分法的思考方式，壹個人創造的生活在壹瞬間只能變成“患者生活”的令人惋惜的現實。宮野指出，當病人的認同感被固定在患者身上時，她面前的無數人生機會和可能性就會消失。 據說，被宣告患上癌癥後，宮野還參加了無數的演講和活動，寫了兩本書，並在幾小時後失去了知覺。半個月後，她將結束自己的生命。從作者的生命的最後記錄中，可以窺見人類可以以自己的方式活到最後的路。

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