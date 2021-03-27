朝鮮發射導彈……拜登發出警告，文在寅強調“通過對話”. March. 27, 2021 07:16. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、朴孝穆記者 lightee@donga.com,tree624@donga.com. 當地時間25日，美國總統拜登就朝鮮前一天發射短程彈道導彈警告說：“如果（朝鮮）想要加劇緊張局勢，我們將采取相應的應對措施。”他還明確表示，朝鮮發射彈道導彈違反了聯合國安理會決議。但是，就朝鮮發射導彈一事，韓國總統文在寅當天表示，“我非常了解各位國民十分擔憂”，同時強調要通過對話解決韓半島及朝核問題的意誌。 拜登當天在白宮舉行就任後的首次記者會上，就“對朝鮮發射彈道導彈將采取什麽措施，總統認為的紅線（朝鮮不應越過的界線）是什麽”的提問回答說：“發射的特定導彈違反了聯合國1718號決議。”他還說：“我們正在同同盟及夥伴協商這一問題。”他的表態確認，朝鮮發射的發射體是彈道導彈，這違反了聯合國安理會決議，同時就今後應對問題正在與韓國、日本等盟國進行討論。他還警告說：“如果朝鮮想要加劇緊張局勢，我們將采取相應的應對措施。”美國當天要求召集聯合國安理會下屬的對朝制裁委員會開會。 拜登表示，“我也做好了外交方式的準備”，同時表明不會因此次發射導彈而關閉同朝鮮的對話之門。他還表示，“但是，這必須基於無核化這一最終結果，有條件地進行”，強調了要與無核化的進展同時進行。當記者問道“是否認為像美國前總統貝拉克·奧巴馬所說的那樣，朝鮮是外交安保的最優先懸案”時，他回答道：“是的。” 26日，在京畿道平澤市海軍第2艦隊司令部舉行的“第六屆西海守護日活動”上，文在寅就朝鮮發射彈道導彈一事表示：“給對話氛圍帶來困難的事情絕不可取，現在韓朝雙方都應該努力延續對話。”

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