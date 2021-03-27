男足世界杯預選賽將首次出現女主裁判. March. 27, 2021 07:16. by 李元洪 bluesky@donga.com. 歷史上首次將由女性足球裁判擔任男子世界杯足球預選賽的主裁判。 國際足聯(FIFA)26日表示，28日在荷蘭阿姆斯特丹舉行的2022卡塔爾世界杯歐洲區預選賽G組荷蘭VS拉脫維亞的比賽和29日在奧地利維也納舉行的F組奧地利VS法羅群島的比賽中，將分別安排女裁判斯蒂芬妮•普拉帕爾(38歲•法國)和卡特琳娜•蒙祖爾(40歲•烏克蘭)擔任主裁判。這是在男子世界杯足球預選賽中首次由女性擔任主裁判。 普拉帕爾曾擔任2019年法國女足世界杯決賽的主裁判等，在國際足壇的能力壹直得到認可。2019年，她成為法國男子職業足球甲級聯賽(法甲)首位女主裁判，去年12月還擔任了2020~2021年歐洲足球聯盟(UEFA)冠軍聯賽小組賽G組尤文圖斯隊(意大利)和基輔迪納摩隊(烏克蘭)的比賽主裁判。在UEFA冠軍聯賽男子比賽中，由女裁判擔任主裁判也是首次。蒙祖爾也是2015年加拿大女足世界杯的主裁判等，壹直作為資深裁判活躍在球場上，並在烏克蘭超級聯賽男子部擔任裁判。 國際足聯裁判委員會主席皮埃爾路易•科裏納表示：“普拉帕爾和蒙祖爾在男子世界杯預選賽中首次擔任女主裁判是非常自豪和特別的事情”，“此次裁判的安排意味著對她們最近所付出的努力和成就的認可。”FIFA表示，最近女裁判們在各種比賽中展現執法能力，並強調說，“性別並不重要，重要的是能力。” 另外，在26日舉行的世界杯歐洲區預選賽B組比賽中，西班牙和希臘以1比1握手言和。瑞典隊以1比0戰勝了格魯吉亞隊。J組的德國以3比0戰勝了冰島，I組的英格蘭以5比0戰勝了弱旅聖馬力諾。

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