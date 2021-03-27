韓國政府正在研究針對投機公務員收回利益並限制相關領域再就業. March. 27, 2021 07:16. by 周愛眞 jaj@donga.com. 韓國政府將於下周初將出臺與韓國土地住宅公社職員投機疑惑事件有關的杜絕房地產投機、防止再次發生的對策。政府在公布防止投機對策的同時，還將公開根據已發表的住宅供應對策的第二期公共再開發及第一期市中心事業候選地區。 經濟副總理兼企劃財政部長洪楠基26日在政府首爾辦公大樓舉行了房地產市場檢查相關部長會議，討論了韓國土地住宅公社事件相關對策和住宅供應對策後續措施等。洪楠基表示：“將在下周初、3月份內公布與土地住宅公社事件相關的杜絕房地產投機行為及防止類似事件再次發生的對策。”他還強調：“對於應該以身作則的公務員和公共機關職員等公職人員，將賦予更加嚴格的標準和責任。” 政府正在推進擴大財產登記對象公職者的範圍，並讓他們在進行房地產相關交易時事先進行申報的方案。此外，政府還將討論相關方案，要求收回被揭發利用未公開信息進行投機的公職人員不當得利的3至5倍，並限制其在房地產相關領域就業。政府還將出臺加強土地補償和農地購買條件等阻止房地產投機的對策。 政府的方針是，在采取防止投機對策的同時，將加快房地產供應對策的速度。根據去年5·6對策的第2期公共再開發候選地選定結果和包含在2·4對策中的第一期城市事業候選地，也將於下周公開。洪楠基強調：“與土地住宅公社事件無關，將通過供給對策後續措施，盡快縮短住宅供給時間。”政府認為，如果現有房地產政策因土地住宅公社事件發生動搖，房地產市場的不穩定性將會加劇，因此再次確認了強行實施現有供給對策的意誌。 洪楠基表示：“房地產市場的價格上升幅度正在逐漸減小，這種趨勢正在持續，最近賣出物正在增加，正在捕捉到以江南等偏好地區為中心租賃價格也出現下降趨勢的積極信號。” 據韓國房地產院透露，3月第四周（截至22日）首爾的公寓交易價格一周內上漲了0.06%，與上一周持平。與3月第一、第二周相比，公寓交易價上漲率下降了0.01個百分點，因此有人評價說，由此判斷為穩定勢頭還為時尚早。

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