朝鮮發射導彈第二天，韓國政府還在重復“正在分析”. March. 27, 2021 07:16. by 權五赫記者、姜京錫記者 hyuk@donga.com、coolup@donga.com. 美國和日本譴責朝鮮發射短程彈道導彈違反了聯合國安理會決議，但韓國政府直到發射第二天的26日也沒有進一步表明立場。在野黨批評政府說：“不能把導彈稱為導彈嗎？” 統一部副發言人車德哲26日在統一部例行新聞發布會上表示：“昨天在國家安全保障會議常任委員會緊急會議上，對朝鮮發射導彈深表憂慮。統一部也持相同立場。”他還表示：“朝鮮發射的導彈可能是彈道導彈，因此是否違反聯合國安理會決議，已經表明了將通過韓美國防、情報部門之間的密切合作進行分析的立場。統一部很難公開表明政府的官方立場。”實際上針對是否彈道導彈和是否違反聯合國安理會決議，統一部沒有表明立場，只是重復了前一天的立場。外交部也表示，“軍方正在分析細節內容”，並未就美國當天召集安理會對朝制裁委員會等問題表明正式立場。 “國民力量”黨對文在寅總統和軍方使用“不明發射體”的措辭予以強烈譴責。“國民力量”黨首爾市市長候選人吳世勛當天在臉書上寫道：“生活在軍方不能把導彈稱為導彈、而是稱作‘未詳發射體’的非正常國家。我想相信韓國軍方將其表述為未詳發射體的原因，並不是因為文總統看朝鮮的眼色。”

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