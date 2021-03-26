漆黑的機艙內，只用聲音支配觀眾. March. 26, 2021 07:32. by 金基潤記者 pep@donga.com. 壹片漆黑。是睜開了眼睛，還是閉上了眼睛，簡直無法分辨，是看不到壹絲光線的徹底的黑暗。這種情況下，如果戴上耳麥，突然有人說話？這是全身感覺都調動起來，伸展開無限想象力的最佳環境。 Wooran文化財團在4月12日之前推出的劇團Dark Field的沈浸式(Immersive)音頻劇《Flight(飛行)》將舞臺改造成了機內空間。觀眾填寫假出入境申報表，拿到機票後在座位上坐下來，機艙內廣播說“謝謝各位乘客乘坐我們的飛機”，飛機同時起飛。 用聲音帶動劇情發展的音頻劇在國內還是陌生的體裁。制作此次作品的Dark Field成立於2016年，是站在利用音響技術的音頻劇最前沿的英國劇團。世界巡演吸引了11萬名觀眾。壹直以來，該劇團在黑暗中利用聲音、震動、閃光等，制作出能夠讓人產生共鳴的劇。老練地處理了視覺被切斷時，其他感覺變得敏感的動物本能。原本是40英尺長的船舶集裝箱改造成舞臺，但在此次演出中改造成演出場地，演繹出了完美的黑暗。改造的舞臺就像波音飛機內部壹樣。 打破演出界限的奇特的音頻劇，是在Dark Field的制作人兼藝術導演格倫•尼斯和大衛•羅森伯格的手中誕生的。23日，兩人接受本報視頻采訪時表示，“我們想通過聲音展示在壹個時空裏，無論多少都能體驗到不同的經歷。其魅力在於通過這樣的‘高級藝術’可以感受到在主題公園才能享受的體驗。” 從10多年前開始喜歡玩弄聲音，並在劇中進行多種實驗的兩人，分別是現任麻醉科醫生和純美術專業學生。表示“對人類存在、感覺、意識、無意識的好奇心很合拍”的兩人壹起成立Dark Field，開始制作音頻劇。他們在2018年愛丁堡藝術節上推出的作品銷售壹空。“我們的演出全部靠觀眾的想象力。用想象和聲音親自填滿尚未完成的敘事。” 劇開始之前，機艙內傳出“只有現在有下飛機的機會”的陰森森的廣播。“啊，怎麽辦？”猶豫的瞬間，妳已經晚了。只有戴上耳麥堅持飛行到最後，或摘下耳麥享受短暫的寂靜和黑暗的方法。該劇的宗旨是“在同壹時空裏，根據聽覺的不同，產生完全不同的兩個世界”。根據觀眾的不同，耳麥那邊傳來的轟鳴聲可能會讓人嚇壹跳。兩人笑著說，“並不是非要讓人產生恐懼心理的。” 本次演出將壹直持續到4月12日(周二至周四不安排演出)，首爾城東區Wooran文化財團彩排室，門票價格為1.8萬韓元，僅供16歲以上者觀看。詳情咨詢：070-4244-3591

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