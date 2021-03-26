青瓦臺絕口不提“彈道導彈”，引發“看朝鮮眼色”爭議. March. 26, 2021 07:32. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 朝鮮25日進行了自拜登政府上臺以來、也是時隔一年以來首次短程彈道導彈發射，向旨在制定新對朝戰略而進入對朝政策研究最後階段的拜登政府全面施加壓力。拜登政府將於下個月公布新的對朝政策。美國已經預告，為集中討論即將進入尾聲的對朝政策研究，下周將在華盛頓舉行韓、美、日安保室室長會議。朝鮮21日發射了不違反聯合國安理會對朝制裁決議的巡航導彈後，時隔4天又發射了違反安理會決議的短程彈道導彈，以“接力發射”提高了威脅力度。有分析認為，為了加強對美國“改變對朝敵視政策”的施壓力度，朝鮮可能會進一步提高挑釁力度。 〇相比潛射導彈，更可能是在測試打擊韓國的新式武器 美國福克斯電視臺新聞頻道當天援引美國高層官員的話，報道了朝鮮發射潛射彈道導彈的可能性。即很可能是測試了去年和今年閱兵式上公開的“北極星4”“北極星5”型潛射導彈。但是，韓國軍方認為潛射導彈的可能性很低。對於是否屬於潛射導彈的問題，軍方相關人士回答說：“雖然不能斷定是什麽，但發射地點是在地上，要根據飛行高度進行判斷。”即，其飛行軌跡與通常潛艇或駁船在水下發射後上升數百公裏飛行的潛射導彈截然不同。 從韓國軍方公布的飛行距離（450公裏）和頂點高度（60公裏）來看，可能是對南攻擊新式武器之一。這是因為，在保持低高度的情況下，飛行速度達到音速的5、6倍以上，是“朝鮮版伊斯坎德爾（KN-23）”等對韓新式武器的特點。如果采取降落時迅速上升的“拉起（Pull-up）機動”措施，就更有可能是“朝鮮版伊斯坎德爾”或“朝鮮版陸軍戰術導彈系統（ATACMS）(KN-24)”。 有分析認為，這可能是今年1月在勞動黨第八次代表大會閱兵式上首次公開的“朝鮮版伊斯坎德爾”改良型。朝鮮國務委員會委員長金正恩今年初公開宣布開發超音速滑降武器和戰術核武器，對其搭載性能進行改良後進行了試射。同時，也不能排除是去年10月閱兵式上以5、6發連裝等多種形式安裝在移動式發射臺上公開的超大型火箭炮（KN-25）或其他新型武器測試性能的可能性。 就金正恩是否參觀發射現場的問題，韓國軍方表示，“不要武斷下筆”，但同時也保留了這種可能性。有分析認為，前一天（24日）在民航飛機追蹤網站上捕捉到了金正恩的專機從平壤飛往東部的場面，美國偵察機也陸續在東海上空展開，這可能是事前征兆。據悉是朝鮮發射導彈的鹹鏡南道燕浦機場，距離金正恩觀看超大型火箭炮試射的善德機場約7公裏。 〇金與正“危機3月”警告是否成為現實 專家就1月黨代會以後一段時間裏一直沒有向美國發出訊息的朝鮮開始發起“接力導彈挑釁”一事指出：“此舉是為了使危機升級，向拜登政府施加壓力。”即，朝鮮的意圖可能是，如果美國下個月出臺的對朝政策把重點放在遏制和施壓上，甚至可能試射可以展示對美威脅能力的潛射導彈和洲際彈道導彈。金日成主席生日（4月15日）前後的時間被認為是再次挑釁的時間。也有人分析說，16日主張“戰爭3月”“危機3月”的勞動黨副部長金與正16日發表的講話正在成為現實。 此次發射時間是金正恩和中國國家主席習近平22日針對美國表示“針對敵對勢力加強團結”之後，這一點備受關註。即，金正恩將中國視為“靠山”，開始發起挑釁。如果中國和俄羅斯反對，即使朝鮮發射彈道導彈，也很難進行進一步制裁。

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