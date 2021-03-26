朝鮮進行彈道導彈挑釁……應當修復特朗普損毀的制裁戰線. March. 26, 2021 07:32. . 朝鮮昨天上午在鹹鏡南道鹹州一帶向東部海域發射了兩枚彈道導彈。導彈飛行約450公裏，高度為60公裏。這是繼4天前發射巡航導彈後的又一挑釁行為。這是朝鮮自去年3月底發射超大型多管火箭炮後，時隔一年再次發射彈道導彈。韓國政府舉行了國家安全保障會議常任委員會，會上表示：“朝鮮在美國討論對朝政策的情況下發射導彈，對此深表憂慮。” 朝鮮昨天的挑釁與四天前發射巡航導彈不同，這是對聯合國對朝決議禁止“利用彈道導彈技術進行所有發射”的正面違反。有人認為，它也有可能是可直接威脅美國的潛艇發射彈道導彈。但是，韓國政府的應對不夠慎重，態度不夠明確。好不容易召開了緊急國家安保會議常任委員會，但只是表明了“深切憂慮”。這與日本首相菅義偉親自出面強烈譴責朝鮮違反聯合國決議的做法截然不同。 朝鮮的意圖是顯而易見的。這是在美國拜登政府確定新對朝政策之前炫耀存在感、並想得到緩和對朝制裁等讓步的戰術。正如朝鮮警告“不要制造讓人難以入睡的事情”一樣，朝鮮想要將“戰爭和危機的3月”可視化。朝鮮可能會在4月15日金日成生日之前不斷提高力度持續發起挑釁。其中可能也包含著最近通過朝中首腦之間的口信交換而得到支持的自信心。 但是，對拜登政府的習慣性挑釁只會產生反效果。前任特朗普政府聲稱“這只是短程導彈”，並沒有太在意，韓國也隨之采取消極應對措施。但拜登政府對“遠程對美國有威脅，短距離對韓國有威脅”的分開應對方式持否定態度。韓美“2+2（外交+國防部長）會談”的聯合聲明強調，“完全履行聯合國決議”。即，無論射程如何，都將以違反制裁來應對朝鮮試射彈道導彈。 韓美應站在同盟和國際聯合的立場上，堅決應對朝鮮的挑釁。固然有必要將朝鮮拉到無核化談判桌前，但更應該先糾正其即使犯下惡行也要得到補償、進而通過挑撥離間助長韓美間裂痕這樣的惡習。只有這樣，才能恢復同盟之間的相互信賴和松懈的對朝制裁戰線。

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