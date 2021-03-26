俄羅斯普京“終身執政”直至84歲是否會成為現實？. March. 26, 2021 07:32. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 俄羅斯總統普京（69歲）的終身執政正在成為現實。俄羅斯國家杜馬（下議院）24日通過了普京可以再連任兩屆總統的《選舉法》修正案。 據塔斯社等媒體透露，修訂案的核心內容是，維持禁止總統三次連任的現有條款，但不包括到去年為止特定人物執行的既有任期。也就是說，普京此前的任期將全部抹消。由此，如果普京參加2024年總統選舉並當選，就可以連任6年的任期，可以執政到2036年。如果考慮到2036年普京84歲，相當於是終身執政。 2000年執政的普京連任了當時是4年制的總統。由於被禁止總統三次連任的規定所阻，他在2008年至2012年期間安排自己的親信梅德韋傑夫為總統，成為實權型總理。在他任總理期間，總統的任期增加到6年。普京參加了2012年的總統選舉並當選，2018年成功連任。美國有線電視新聞網（CNN）評價說，如果他到2036年為止執政36年，將超越從1922年開始執政31年的獨裁者斯大林，與300多年前俄羅斯帝國第一任皇帝彼得大帝統治期間（43年）相似。 普京的最大政敵、反對黨領袖亞歷克謝·納瓦利內（45歲）上個月入獄後，健康狀況急劇惡化。據律師團透露，納瓦利內的一條腿已經完全失去知覺，無法站立或行走。雖然他向監獄方面陳情訴說疼痛，但是只得到了2片布洛芬止痛藥等，沒有得到適當的治療。有人批評說，普京政權故意使納瓦利內的狀態惡化。

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