韓國女子花滑獲得3張北京冬奧會參賽權亮起“綠燈”. March. 26, 2021 07:33. by 金東昱 creating@donga.com. 韓國女子花樣滑冰確保2022年北京冬季奧運會參賽權亮起了“綠燈”。 24日，金藝林(18歲•修理高中)和李海仁(16歲•世和女子高中)參加了在瑞典斯德哥爾摩舉行的2021國際滑冰聯盟(ISU)花樣滑冰世界錦標賽女子單人短節目比賽，分別獲得了第5和第8名。 這是繼2019年之後時隔兩年再次舉行花樣滑冰世錦賽。去年受新冠病毒肺炎疫情的影響而被取消。本次大賽將決定明年2月北京冬奧會的參賽權。如果壹個國家有2名以上選手參賽，那麽如果兩名選手的合計排名低於13，ISU就會向相應國家授予3張奧運會參賽權。如果合計排名為14~28，則可獲得2張，29以上則最多可獲得1張。 當天，金藝林的技術水平分(TES)40.07分，節目內容分(也稱表演分•PCS)33.56分，總分73.63分，排名第5。將此次舞臺作為ISU成人組出道戰的李海仁以TES 37.29分、PCS 31.65分排在第8位(合計68.94分)。兩位選手的排名合計是13。27日結束女子單人自由滑比賽後，如果繼續保持目前的排名，就可以確保3張參賽權。 金藝林在比賽結束後表示：“不知道在短節目上該使用什麽曲子，所以拜托金研兒姐姐給我推薦。使用了姐姐推薦的音樂(李斯特《愛之夢》)，為了有更好的表現盡了最大的努力。” 韓國女子單人滑在2010年溫哥華冬奧會上由金研兒、郭瑉整兩位選手出戰。在2014年索契冬奧會上，金研兒在世界錦標賽上奪冠，讓韓國獲得了3張參賽權，金研兒、金海珍和朴小宴三人參加了比賽。在崔多彬在世錦賽上獲得第十名，韓國隊獲得2張參賽權的2018年平昌冬奧會上，崔多彬和金荷娜出戰。 本次比賽女子單人滑短節目第壹名由獲得81.00分的安娜•謝爾巴科娃(俄羅斯)占據。排在第2位的是紀平梨花(79.08分•日本)，排在第3位的是伊涅紮維塔•圖克塔米舍娃(78.86分•俄羅斯)。

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