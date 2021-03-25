成為國王妹妹的王妃. March. 25, 2021 07:32. . 如果要說歷史上最差的丈夫，英國的亨利八世可能會排名第一吧？他不光結了六次婚，而且趕走了兩名王妃，還冤枉地讓人砍頭殺掉了兩人。這幅畫中的模特是克裏維斯的安妮，她是6名王妃中活到最後的女人。她是如何避開暴君丈夫的刀鋒的呢？ 閱女無數的亨利八世在第三位王妃去世後，物色了第四位王妃。雖然是出於政治目的推進的政治婚姻，但他斬釘截鐵地說，一定要娶一名美女為新王妃。這時，新教國家德國克裏維斯公國的安妮公主被推薦為候選人。國王把曾經是宮廷畫家的漢斯·霍爾巴因派去畫新娘的肖像畫，深深迷上了畫中公主優雅貞淑的面貌，毫不猶豫地決定結婚。但當亨利看到抵達英國的安妮的真實情況後，大吃一驚。因為與畫不同，她長得太醜了。他將25歲的新新娘稱為“佛蘭德的母馬”，拒絕與她圓房。當時49歲的國王身體肥胖，加之腿上流膿，渾身臭氣熏天。他根本沒有想過自己的樣子，只是一味地責怪年輕的王妃的外貌。再加上安妮只接受過家政教育，沒有文學或藝術素養，而且不會說英語，所以很難進行溝通。結果，國王在結婚6個月後宣布婚姻無效，並迎娶了19歲的宮女為王妃。 幸好安妮是個聰敏的人。既不像前面的王妃一樣執著於名分和名譽，也不追求權力。相反，她成了國王的妹妹，獲取了實實在在的好處。他與繼子們相處得很好，還向自己的侍女、後來成為王妃的凱瑟琳·霍華德恪盡禮儀。作為乖乖與國王合作的代價，她得到了宮殿、領土以及豐厚的養老保障。雖然短暫的婚姻生活很不幸，但逃脫暴君手心的余生過得平和而幸福。她沒有能夠滿足變化無常的國王的美貌和才能，靠的是擁有守護自己和祖國的智慧和處世之道。

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