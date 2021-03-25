英特爾投資代工22萬億韓元，應當從“超級周期”春夢中醒來. March. 25, 2021 07:32. . 世界最大的綜合半導體企業英特爾決定在美國國內建立半導體工廠，投入代工（半導體委托生產）市場。它還表示，將積極吸引代工業界排名前二的臺積電和三星電子的顧客公司。由美中新冷戰引發的全球供應鏈的變化開始動搖韓國半導體產業。 英特爾昨天公布了斥資200億美元（約合22.7萬億韓元）在美國亞利桑那州建設兩處代工工廠的計劃。主要業務是個人電腦、服務器的中央處理器（CPU）設計和生產的英特爾，今後將接收亞馬遜、谷歌、微軟、高通、蘋果公司的訂單，代為生產半導體。這些都是三星電子和臺積電的主要顧客。英特爾首席執行官帕特·格爾辛格表示：“將在美國和歐洲確保集中於亞洲的半導體制造設施。” 英特爾的決定雖然也有競爭企業AMD（超威半導體公司）追擊等其他原因，但拜登政府的政策起到了決定性的影響。拜登總統2月底下達了盤點半導體等4個核心領域全球供應網的行政命令，並承諾向在美國生產半導體的企業提供巨額的支援。 最近歐盟也提出到2030年為止，在歐洲實現世界半導體生產的20%的計劃。歐盟將投入1345億歐元（約合180萬億韓元），將境內半導體生產規模增至2倍，降低對亞洲的依賴度。想要將中國排除在核心配件、材料的供應網之外的美國、歐洲的外交、安全戰略，對韓國產業產生負面影響的可能性增大。 韓國的三星電子、SK海力士在DRAM、NAND閃存方面具備了世界最高競爭力。但在訂制型半導體、半導體生產設備等其他領域，仍落後於美國、臺灣、日本。現實是，日本汽車用半導體工廠發生火災後，現代起亞汽車公司和政府有關負責人就得立刻趕往臺灣，要求增加產量。世界排名第二的三星電子的代工占有率也僅為排名第一的臺積電的三分之一。 各國政府從國家未來戰略的層面出發，紛紛著手培育半導體產業，但韓國在投資、技術開發、人才培養等方面只依賴於代表企業的“個人技術”。如果陷入因被新冠疫情壓制的消費爆發而導致的半導體價格上漲的“超級周期”美夢，不能妥善應對世界各國高築的本國優先主義壁壘，短短幾年，出口韓國就會跌至深淵。

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