“無臉畫家”班克斯的畫作以262億韓元成交. March. 25, 2021 07:32. by 金民 kimmin@donga.com. 英國街頭藝術家班克斯的畫作《力挽狂瀾者》(Game Changer)在拍賣會上售出，創造了他的作品歷史最高價格。據《路透社》等媒體23日報道，班克斯的作品在佳士得倫敦拍賣會上以1680萬英鎊(約262億韓元)的價格成交。該作品拍賣所得將捐贈給英國的醫療設施。 畫布上以黑白兩色描繪的《力挽狂瀾者》記錄了壹個少年拿著把護士形象化成英雄的玩偶的場面。少年旁邊的垃圾桶裏扔著蝙蝠俠和蜘蛛俠。這似乎是在傳遞這樣的信息：與新型冠狀病毒戰鬥的醫療團隊比電影中的英雄更像英雄。 這幅畫因班克斯的“突然捐贈”曾成為話題。新冠病毒在英國開始擴散的去年5月，班克斯將這幅畫郵寄給了南安普敦大學醫院。他還添加了便條，“感謝妳們的獻身。雖然這幅畫是黑白兩色的，但希望它能給醫院帶來明亮的氣氛。”此後，掛在急診病房的畫作在此次銷售之後預計將被復制品代替。 作品的售價超過了當初推測價350萬英鎊（約54億韓元）的4倍。這是班克斯此前作品的最高價“委任議會(Devolved Parliament)”的990萬英鎊(約154億韓元)的近兩倍。 以“無臉畫家”著稱的班克斯發表了多幅與新冠病毒有關的作品。去年8月，他還在倫敦的地鐵墻上畫了戴著口罩的小老鼠塗鴉。但是，根據對塗鴉實行嚴格政策的倫敦交通局，該壁畫已被刪除。去年12月，他還在布裏斯托爾的壹家住宅旁邊畫了壹幅女性打噴嚏的壁畫。

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