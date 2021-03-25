“海外派”缺席的韓國隊將展現堅韌的“牙齦足球”. March. 25, 2021 07:33. by 兪載泳 elegant@donga.com. “擺脫壓迫的側翼速度戰。” 自2011年日本劄幌友誼賽之後，時隔10年，將於25日晚7時20分在日本橫濱日產體育場與日本隊進行友誼賽的韓國國家足球隊將帶著簡單而確實的武器展開決戰。 代表隊將在本場比賽中取下“長槍大炮”等，展開韓日比賽。在攻擊和中場線的孫興慜(托特納姆熱刺隊)、黃義助(波爾多)、黃喜燦(萊比錫)、李在城(荷爾斯泰因基爾)、黃仁範(喀山魯賓)、朱世宗(大阪鋼巴隊)等主力因受傷和拒絕抽調球隊而紛紛缺席。可以展開的攻擊選項大幅減少。在中場負責傳球工作的尹比加蘭(蔚山)也因小腿受傷而退出國家隊。 對手日本隊雖然缺少在法國和比利時聯賽效力的球員，但在英格蘭、意大利、德國等國聯賽效力的歐洲派球員都參加了本次集訓。預計，日本隊將利用主場優勢，通過特有的短傳提高控球率，並從前場開始就對韓國隊形成強大壓力。日本隊主教練森保壹24日表示，“備戰友誼賽，最大限度地想與強隊交鋒。與韓國隊的比賽對我們成長有很大的幫助”，“要想取勝，就必須從比賽壹開始就勇敢地搶奪對方的球。” 最終日本隊的戰略將是，向脆弱的韓國隊的中路進攻和中場施壓，使對方的組織進攻整體癱瘓。而在防守上，日本隊方面認為，直接落到對方最前沿的韓國隊單純的進攻是活躍在意甲的中後衛吉田麻也(桑普多利亞)、富林健洋(博洛尼亞)有信心充分應付的。 韓國可以瞄準的地方是“邊路”。很有可能擔任中場的李康仁(瓦倫西亞)和邊鋒的作用越來越大。李康仁在所屬球隊中，不僅準確地控制了球，而且擺脫中場壓迫，用尺量般的傳球，經常展現瓦解對方左右邊路的場面。在與日本隊的比賽中，以李康仁為中心，羅相虎(首爾)、李東俊、金仁成(以上蔚山)將作為邊路進攻隊員，根據皮球能經常連接到中央進攻陣線，左右整個比賽節奏的可能性很大。具備速度的鄭優營(弗賴堡隊)也可以作為邊路替補上場發揮作用。與中後衛防守力量相比，松原健(橫濱)等國內派出場的邊路防守經驗少，重量也較輕。 韓國國家隊主教練保羅•本托表示，“正在構想李康仁和鄭優營的使用方法。從整體上預測日本隊的表現，用戰術展開我們所希望的足球。也會準備如何攻占日本的弱點。

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