朝鮮在1月拜登就任後也發射了巡航導彈. March. 25, 2021 07:33. by 申圭鎮記者、華盛頓=常駐記者李正恩 newjin@donga.com、lightee@donga.com. 據悉，21日向西部海域方向發射兩枚巡航導彈的朝鮮，在美國總統拜登就任儀式舉行的當地時間1月20日之後，也發射了巡航導彈。據悉，韓國軍方認為，這些巡航導彈可能是朝鮮國防委員會委員長金正恩在1月舉行的勞動黨第八次代表大會上闡明的可搭載戰術核武器的新型中遠程巡航導彈。雖然朝鮮有可能試射了可以直接攻擊韓國的新型核導彈，但韓國軍方直到朝鮮發射導彈3天後的24日才公開相關事實，而兩個月前發射導彈一事幹脆沒有公開。 據聯合參謀本部等方面24日透露，朝鮮21日上午6時至7時在平安南道溫泉郡一帶發射了兩枚巡航導彈。導彈飛行200多公裏後落在西部海域。據消息人士透露，在舉行拜登就任儀式後不久，朝鮮也向西部海域方向發射了同類型的巡航導彈。據推測，發射時間可能是1月22日前後。據悉，韓國軍方認為，朝鮮在此次和1月份試射了金正恩提及的新型巡航導彈。金正恩曾在黨代會上表示：“通過連續開發中遠程巡航導彈等尖端核戰術武器，掌握了軍事技術上的優勢。” 韓國軍隊內外分析認為，朝鮮發射導彈是為了試探即將公開對朝政策的拜登政府而展開的低強度武力示威。拜登政府的一名高層官員當地時間23日在媒體座談會上表示，“我們認為（朝鮮發射導彈的）這一動向非常嚴重”，但同時表示，“我們認為這是朝鮮普通軍事行動的範疇。不屬於聯合國安理會（對朝制裁）決議的範疇”，作出了慎重的反應。

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