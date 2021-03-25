緬甸軍警開槍打死了一名坐在父親膝蓋上的7歲少女. March. 25, 2021 07:33. by 金民 kimmin@donga.com. 在軍方發動軍事政變的緬甸，軍警的流血鎮壓仍在持續，一名坐在父親膝蓋上的7歲女孩被軍警開槍打死。這是自上月1日發生政變以來軍警開槍打死的最年輕的犧牲者。 據英國廣播公司（BBC）和路透社報道，23日下午4時左右，在緬甸第二大城市曼德勒的一個住宅區內，一名7歲女嬰金妙奇（音譯）被軍警開槍打死。她腹部中彈，雖然被送往醫院，但最終不治身亡。 據死者金妙奇的姐姐在接受當地媒體《緬甸日報》采訪時透露，當天騎著摩托車進入住宅區的軍警用腳踢開金妙奇的家門，突然闖入。據悉，他們向在家的家人下達坐下指示後，向女孩的父親詢問家人是否都在（這裏）。這是為了確認有沒有家人藏起來。父親回答說“是的”，軍警立馬說道：“你在撒謊。”父親再次說，“全家六口全都出來了”，一名軍人立即扣動了扳機。子彈打中了坐在父親膝蓋上的金妙奇。 軍警還在嚴重毆打金妙奇的哥哥（19歲）後把他帶到某處。金妙奇的姐姐說：“他們威脅我，說要開槍，我無法阻止。他們還想帶走中彈的金妙奇，但父親抵抗到底。”軍警離開後，家人急忙將金妙奇轉移到醫院，但最終還是不治身亡。她說，不知道軍警為什麽會闖進家門。 路透社報道，當天在曼德勒也有一名14歲少年在家中被軍警開槍打死。法新社報道說：“向7歲少女開槍激起了對軍方的新憤怒。”國際兒童救助團體“拯救兒童”24日公布統計稱：“緬甸軍方發動政變後，到目前為止，未滿18歲的死亡者至少達20人。”救助兒童會發表聲明稱：“針對和平集會的無情鎮壓讓兒童成為犧牲羊，太可怕了。”

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