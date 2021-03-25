首爾的各個角落記錄在3萬張照片當中. March. 25, 2021 07:34. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 首爾市24日表示，將舉行每5年記錄壹次城市各處的樣子的景觀記錄化事業成果與市民共享的網絡展示會。首爾市為了不放棄城市的微小變化，以珍藏為宗旨，正在以5年為單位進行景觀記錄化工程。以1995年第壹次事業為開端，到2020年的第六次事業，共記錄、保存了80多處首爾主要景觀地和3萬多張包含主題空間面貌、市民生活面貌的照片。 首爾市相關人士解釋說：“在第6次事業中，通過社交網絡或門戶網站的關鍵詞分析，選定了主要景觀記錄對象”，“在很難拍攝的地方投入無人機，可以留下與之前事業不同的記錄物。” 25日開始的展覽分為△首爾的昨天、今天以及… △首爾景觀記錄檔案 △景觀故事3個部分。 在門戶網站上搜索“首爾景觀檔案館”或只要輸入網站地址(urban.seoul.go.kr/cityscape)，就能看到多種展品和存檔服務。其他咨詢可向市城市管理科城市景觀組(02-2133-8393)咨詢。 首爾市城市規劃局局長李正華表示：“舉辦此次活動是為了通過首爾美麗的景觀向因全球性大流行病而疲憊不堪的市民傳遞希望。”

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