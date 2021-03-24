被引渡至美國的朝鮮籍企業家首次受審. March. 24, 2021 07:32. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 因涉嫌非法洗錢等罪名從馬來西亞被引渡至美國的朝鮮企業家文哲明當地時間22日首次出席華盛頓一法院的審理。美國司法部表示，他在非法交易或洗錢150萬美元以上資金的過程中，與朝鮮偵察總局也有牽涉。 司法部當天在報道資料中表示：“經過近兩年的法律程序，朝鮮籍的文哲明被引渡到美國。這是第一個朝鮮籍人士被引渡到美國的事例。”司法部表示，文哲明涉嫌6次非法洗錢。 根據報道資料，文哲明為了向朝鮮提供奢侈品使用了美國的金融系統，並在2013年4月至2018年11月期間利用多個偽裝公司和以假名註冊的銀行賬戶轉賬。在此過程中，通過與美國金融網有關的銀行進行了超過150萬美元的交易。司法部認為，文哲明的活動與美國和聯合國的制裁對象——偵察總局有關。美國聯邦調查局副局長艾倫·科勒表示：“我們希望文哲明成為（今後引渡到美國的）眾多案例中的第一個。”

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