接種阿斯利康疫苗後，文在寅總統說“完全沒問題”. March. 24, 2021 07:32. by 朴孝穆記者 tree624@donga.com. “完全沒問題。” 23日，文在寅總統與夫人金貞淑女士在首爾鐘路區保健所接種阿斯利康新冠疫苗後，發表了上述言論。當天是以滿65歲以上的人為對象，進行阿斯利康疫苗接種的第一天。文在寅夫婦在參加6月在英國舉行的七國集團峰會之前，根據“為必要目的出國的預防接種程序”接種了疫苗。 可能是意識到國民對阿斯利康疫苗的擔憂，文在寅對護士說：“註射得很好。完全不疼，沒有問題。”打完針後，金貞淑還問護士，“已經結束了嗎？”文在寅前一天在首席秘書、助理會議上曾表示：“請國民不要對疫苗的安全性有絲毫懷疑，只要接種順序輪到，請立刻接種。” 青瓦臺發言人姜瑉碩表示：“根據規程，文總統在保健所接種後等待30分鐘之後返回青瓦臺，主持了1小時30分鐘左右的參謀會議。接種疫苗後，總統很安穩。”他還說：“文總統強調，到目前為止疫苗接種工作進展順利，但為了盡快恢復正常，有必要進一步提高接種速度。” 韓國政府目前正在討論“疫苗休假”的必要性，但文在寅卻立刻重返工作崗位。對此，青瓦臺一名有關人士表示：“原本有外部日程安排，但他立刻回來主持會議。青瓦臺這邊還沒有討論過疫苗休假問題。” 青瓦臺國家安保室室長徐薰、國家安保室第二次長金炯鎮、總統禮賓秘書官卓鉉民等一同參加七國集團峰會的9名必需隨行人員當天也一起接種了疫苗。青瓦臺一名有關人士表示，外交部長官鄭義溶等其他七國集團峰會與會人員不久後也將接種疫苗。青瓦臺解釋說，一瓶阿斯利康疫苗可以註射11劑疫苗，因此，不僅是文在寅夫婦，包括隨行人員在內，共有11人一起接種了疫苗。 此外，就文在寅總統最近的國政執行支持率達到最低值一事，青瓦臺有關人士表示：“青瓦臺認真思考國民的心情，特別是深知要求杜絕房地產投機的民心。”

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