緬甸屠殺市民之際，軍方頭號人物的兒子舉行“豪華宴會” 李. March. 24, 2021 07:32. by 李恩澤 nabi@donga.com. 主導緬甸軍事政變的國防軍總司令敏昂萊（65歲）的兒子昂披頌（37歲）在其擁有的豪華度假村舉行有政界高層人士大舉出席的豪華派對，這一事實事後才傳開。 上個月1日發生政變後，軍警流血鎮壓造成260多人死亡，市民的憤怒達到高潮。不斷有帖子出現在社交媒體上稱，“父親屠殺市民，兒子卻舉行宴會”。 當地媒體23日報道說，21日在位於最大城市仰光附近的伊洛瓦底省沖塔（音譯）海邊的“阿修羅海濱度假村”舉行了由旅遊部長吳恩貌等人出席的宴會。吳恩貌為了討論因新冠疫情受到打擊的旅遊業振興問題，與該地區旅遊業從事者舉行了會談。 昂披頌在建設、保險、通訊、醫療等各領域展開了章魚爪式經營。據悉，阿修羅海濱度假村在沖塔海邊規模最大，酷似城堡。昂披頌以低於周邊行市的價格租借土地，並適用優惠利率等，正在父親的光環下充分享受。22日，在第二大城市曼德勒，包括13歲兒童在內的4人被槍擊身亡，40多人受傷。市民團體“緬甸政治犯支援協會（AAPP）”稱，從上月1日到目前，共有261人死亡。

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