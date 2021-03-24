得益於BTS的巨大力量，文化藝術著作權史上首次扭虧為盈. March. 24, 2021 07:33. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 去年文化藝術著作權貿易收支歷史上首次出現了順差。主要得益於防彈少年團、BLACKPINK等K-POP明星以及電影《寄生蟲》、電視劇《愛的迫降》、《王國》、網絡漫畫等在海外均獲得了很高的人氣。 23日，據韓國銀行統計數據顯示，去年包括音樂、電視劇等在內的文化藝術著作權貿易收支為1.6億美元(約1806.4億韓元•暫定)順差。文化藝術著作權收支在2012年開始進行相關統計以後，這是第壹次以年度為標準實現順差。韓國銀行國際收支組組長朴昌賢解釋說：“隨著K-POP和電視劇、網絡漫畫等韓流內容的競爭力得到加強，出口增加，加之新冠病毒的擴散導致外國電影公司的進口減少，這壹點也產生了影響。” 韓國歌手和各種內容物取得的成果令人矚目。去年8月，防彈少年團的英語歌詞歌曲《Dynamite》作為韓國歌手首次登上Billboard“熱門100”(單曲排行榜)榜首。12月登上單曲排行榜第壹名的是《Life Goes On》，它創下了韓語歌曲登上榜首的記錄。BLACKPINK也在去年9月憑借《Ice Cream(with Selena Gomez)》登上了Billboard單曲排行榜的第13位。這是韓國女歌手的最高記錄。BLACKPINK的正規專輯《THE ALBUM》去年10月在英國官方排行榜上占據了專輯排行榜的第二位。 據悉，去年獲得奧斯卡最佳影片、最佳導演等4冠王的電影《寄生蟲》在海外觀眾中也深受喜愛，在全世界獲得了超過3000億韓元的收益。該片在北美創下了超過600億韓元的銷售額，去年3月在日本突破了40億日元(約416億韓元)，榮登在日本上映的韓國電影收益冠軍寶座。 電視劇也吸引了全世界的人。《愛的迫降》在日本掀起了熱風。Netflix的原創電視劇《王國2》和《Sweet Home》也成為話題。《Sweet Home》去年12月公開3天後，在Netflix每日排名中，在美國排名第7位，在德國排名第8位，在法國排名第6位。《雖然是精神病但沒關系》也在Netflix公開後在亞洲國家進入了前10名。

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