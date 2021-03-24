錦湖輪胎在德國“Auto Bild”夏季性能測試中排名第壹. March. 24, 2021 07:32. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 錦湖輪胎在德國汽車專業雜誌《Auto Bild》的夏季用輪胎性能測試中排名第壹。 錦湖輪胎“ECSTA HS51”最近在《Auto Bild》以在歐洲市場銷售的53種夏季用輪胎產品為對象進行的制動力試驗及綜合測試中獲得最優秀等級，獲得了最優秀的評價。在幹路面和濕路面的行駛性能、穩定性都受到好評。《Auto Bild》評價說：“在所有條件的道路上都具備了卓越的抓地力，以準確的控制和極短的制動距離為基礎，結合最高的行駛性能，帶來了最大的穩定性能。” 錦湖輪胎的運動型輪胎“ECSTA PS71”在德國汽車專業雜誌《ADAC Motorwelt》的試驗中也獲得了優秀的評價。在超高性能(UHP)產品群中，錦湖輪胎在全部17家企業的產品中排名第三，在15個高性能(HP)產品群中排名第四。

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