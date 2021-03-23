熱刺隊擺脫連敗陰影，客場2比0勝阿斯頓維拉. March. 23, 2021 07:49. by 李元洪 bluesky@donga.com. 孫興慜(29歲)缺陣的托特納姆熱刺隊擺脫了連敗的陰影。 托特納姆熱刺隊27日在英國伯明翰維拉公園球場舉行的與阿斯頓維拉隊的2020~2021英格蘭足球超級聯賽(EPL)客場比賽中以2比0獲勝。 15日，在與阿森納隊的比賽中左腿筋(大腿後側肌肉)受傷下場的孫興慜繼19日與薩格勒布迪納摩(克羅地亞)的2020~2021歐洲足球聯盟(UEFA)歐洲聯賽16強賽次回合比賽後，連續缺席了兩場比賽。 當天，熱刺隊派出卡洛斯•維尼修斯和哈裏•凱恩(照片)組成雙前鋒，上半場第19分鐘維尼修斯率先為球隊攻入壹球，下半場第23分鐘凱恩則罰進制勝點球。親自踢進自己制造的點球，凱恩以17粒進球與穆罕默德•薩拉赫(利物浦)並列英超射手榜首位。再加上助攻第壹位(13次)，凱恩以30個攻擊點領跑聯賽。 擺脫了被阿森納(1比2)和薩格勒布(0比3)連敗的陰影的托特納姆熱刺隊以14勝6平9負(積48分)的戰績攀升到了英超積分榜第6位。在與薩格勒布迪納摩隊的比賽中，因意外慘敗而未能進入歐聯杯8強的托特納姆熱刺隊，如果在當天的比賽中失利，球隊的氣氛會進壹步低落，但球隊最終取得了勝利，從而再次點燃了下賽季UEFA冠軍聯賽入場券的最後排名—第4位爭奪戰。目前托特納姆熱刺隊與排在第4位的切爾西隊(積51分)僅相差3分。

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