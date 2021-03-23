美國拘留馬來西亞引渡的朝鮮企業家……朝美關系出現新的“雷管”. March. 23, 2021 07:49. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國聯邦調查局拘留了涉嫌違反對朝鮮制裁而在馬來西亞被捕並被引渡到美國的朝鮮籍企業家文哲明（56歲）。在拜登政府即將公布對朝政策研究結果的情況下，美國對文哲明人身的處理可能會成為今後朝美關系的又一個“雷管”。 據美聯社當地時間21日報道，涉嫌非法洗錢的文哲明最近根據馬來西亞最高法院的引渡決定被移交到美國後，於20日被美國聯邦調查局拘留。文哲明是朝鮮籍人員為接受審判而被引渡至美國的第一個案例。 據文哲明的律師透露，文哲明擔心在美國不會受到公正的審判，並聲稱馬來西亞政府的引渡決定是出於政治目的作出的，目的是向朝鮮施壓，促使其中止導彈計劃。他否認所有適用於他的指控。美聯社報道說，美國司法部拒絕就媒體就此提出的質疑表明立場。 在馬來西亞居住了10年左右的文哲明涉嫌通過新加坡公司將酒和手表等為聯合國對朝制裁所禁止的奢侈品送往朝鮮，並通過幽靈公司進行洗錢。華盛頓聯邦法院以涉嫌非法洗錢於2019年5月對他簽發了逮捕令，聯邦調查局要求馬來西亞政府予以引渡。此後，文哲明在當地被逮捕，但拒絕被引渡到美國，並展開了近2年的法庭攻防戰。馬來西亞最高法院本月初最終做出了引渡決定。 預計朝鮮將強烈抗議美國對文哲明的拘留和審判。朝鮮19日以引渡文哲明到美國為由宣布與馬來西亞政府斷交，並對美國警告稱：“幕後操縱者、主犯美國也將付出應有的代價。”在駐馬來西亞大使館工作的30多名朝鮮外交官和家屬在馬來西亞當局要求“48小時以內離開”的回應斷交措施後，在兩天之內就全部撤離。 從朝鮮的這種激烈反應來看，對文哲明的審判過程和判決很有可能使今後的朝美談美變得更加艱難。由於文哲明涉嫌違反對朝制裁，而且朝鮮籍人員被從東南亞引渡到美國本土的此次事件今後也將陸續適用於類似事件，因此，朝鮮預計會作出特別敏感的反應。

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