“在美國遭遇仇恨犯罪時，請這樣應對”. March. 23, 2021 07:50. by 金民 kimmin@donga.com. 居住在美國加利福尼亞州洛杉磯的韓裔第2代埃絲特•林(林新星•32歲)自費制作並免費發放了針對英語不流利的亞裔美國老人的“仇恨犯罪對應指南”的事實遲遲才被公開，成為話題。 22日(當地時間)，據CNN等媒體報道，林某將仇恨犯罪的定義、加害者的特征、挨罵或遭遇攻擊時應該采取的工作、請求幫助及舉報方法等整理成15頁的《仇恨犯罪指南(Hate Crime Book)》，制作成韓語、英語、中文、日語、泰語、越南語、西班牙語等7種語言版本並分發。她說：“我了解到，針對亞裔的犯罪主要針對英語說得不好的高齡人群。我想告訴妳們，包括父母在內的亞裔遭受仇恨犯罪時應該如何應對和舉報。”她強調說，默認仇恨犯罪，少數派會遭遇更多的暴力，為防止再次發生，也壹定要舉報。 林某首次制作該冊子的時間是在去年4月，當時美國正在流行新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)。當時美國總統特朗普說新冠病毒源自中國，並提到“中國病毒”後，美國社會對亞洲人的仇恨犯罪大幅增加。擔心父母安全的林某開始學習相關法律規定，了解應對方法。 指南書中還包括了能幫助到仇恨犯罪受害者的聯系方式、在危急情況下可以使用的簡單英語文章等。“英語不是我的母語(English isn＇t my first language)”、“有人在跟蹤我(Someone is following me)”、“在安全之前，妳能呆在我身邊嗎(Can you stay next to me until it is safe)？”還可以在網站(www.hatecrimebook.com)上免費下載。 林某表示：“領導人沒有拿出對抗仇恨犯罪的實質性對策，對此感到憤怒。對於個人生活中陷入危機時要采取的措施，有必要進行詳細介紹。”之前自費出版介紹書的林某最近在網上募捐，準備制作成阿拉伯語等其他語言版本出版。

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