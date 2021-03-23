國內研究組開發出壹個月內腐爛消失的口罩. March. 23, 2021 07:49. by 趙承漢=東亞科學記者 shinjsh@donga.com. 韓國國內研究組開發出了壹個月內腐爛消失、可以反復使用的口罩。通過此次發明期待能夠解決因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)長期化而成為新汙染源的“口罩垃圾”問題。 22日，韓國化學研究院精密生物化學研究本部生物化學材料研究團團長黃成延和吳東燁、朴濟英首席研究員組表示，開發出了既能顯示KF94的性能，又能耐潮、可重新利用的微生物分解口罩。 口罩的過濾器、面料、頭繩等組成口罩的材料大部分都很難分解和再利用，因此會引發環境汙染問題。 研究組將具有與聚丙烯(polypropylene)相似強度的微生物分解塑料聚丁烯琥珀酸酯(PBS)納米纖維疊加在壹起，制造了病毒很難通過的網紗無紡布。該無紡布從蟹殼中提取殼聚糖，用納米粒子進行塗層。殼聚糖納米粒子帶有陽電荷，主要粘上帶陰電荷的病毒或微塵。纖維中摻雜了納米纖維和微纖維，使病毒和可吸入顆粒物無法通過，呼吸起來更加方便。與不抗潮的靜電方式不同，即使再使用45次以上，也能保持阻隔率，而且在堆肥化條件下，在28天內腐爛消失。 據顯示，以這種方式開發的過濾器可以阻擋細顆粒物標準2.5微米(1微米等於百萬分之壹米)大小的98.3%的粒子。研究組表示：“其水準與韓國標準KF94相似。”研究結果17日在國際學術雜誌《Advanced Science》上作為封面論文發表。

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