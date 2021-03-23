時隔2年回歸的“唱片巨人”尹洪天. March. 23, 2021 07:50. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 鋼琴家尹洪天(39歲)對於唱片粉絲們來說，是特別火的名字。他以“William Youn”名字推出的每張專輯都受到了世界唱片專業雜誌的稱贊。 在他29歲的2011年，收錄了舒伯特即興曲集《D.935》等的第二張專輯在唱片雜誌《Diapason》上獲得了5分滿分。在高音質專門標簽“whims classic”中，他於2018年完成的莫紮特奏鳴曲專輯獲得了“能聽到如此細致、深刻解剖內心世界的莫紮特，實在很難得”(留聲機)的稱贊。去年他在索尼音樂推出的第壹張舒伯特全集受到了“包含深厚感情的鍵盤詩”(BBC音樂雜誌)的稱贊。 時隔2年，他將再次出現在祖國的樂迷面前。這就是4月16日在首爾藝術殿堂IBK Chamber大廳舉行的獨奏會《A Psalm of Life-人生禮頌》。莫紮特的《a小調回旋曲》K511、李斯特的《讀但丁有感》、拉威爾的《鏡子》、舒伯特的《第21號鋼琴奏鳴曲》等組成了沈重的節目單。 他在22日舉行的視頻座談會上解釋說，在名為《人生禮頌》的題目中包含了兩個觀點。 “第壹個是‘鏡子’。去年取消了50多個演出，有很多時間思考壹下自己。包含著回顧自己人生的意思。” 他說另壹個是“死亡”。莫紮特的回旋曲是送走朋友寫的曲子。李斯特的《讀但丁有感》是壹首反映陰間風景的曲子，舒伯特的《第21號鋼琴奏鳴曲》是他臨死前完成的作品。“去年世界上有很多人送走了熟人。我希望傳達作曲家們包含在曲子中的信息，人生有盡頭，現在就要活得有意義。” 莫紮特、肖邦、舒曼以及他個人最喜歡的舒伯特的鋼琴曲全集也將在2023年之前陸續發行。“莫紮特全集之後，在想‘想做舒伯特全集’的時候，索尼音樂社長來看了我的演出。社長提出了‘要不要嘗試壹下錄制舒伯特全集？’的建議。” 錄音工作是在被用作酒店的德國阿爾卑斯山中的精靈城堡進行的。“錄音期間壹般都停留在古老的教會等地方，很容易產生孤立的感覺，但這次把整個酒店都開放給了錄音組，還請來了廚師。在良好的狀態下進行了錄音。哈哈。” 他還將出演本月26日至28日在統營國際音樂節上舉行的金周元的舞劇《親愛的露娜》。“金周元老師描述了‘月亮’的主題，表現了演奏鋼琴的我和壹個自我。因為是第壹次嘗試，所以非常期待能夠親自見面進行合作。” 4月16日舉行的演唱會門票價格為4萬~6萬韓元。詳情咨詢：02-737-0708

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