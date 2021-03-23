緬甸的和平. March. 23, 2021 07:50. . 1945年在中國國共內戰中失敗的國民黨部隊越過國境，潛入緬甸和泰國之間的撣族地盤。他們將與追擊的中國共產黨軍隊和試圖將他們趕出去的當地居民撣族、緬甸軍、泰國軍隊展開武力生存鬥爭。這些部隊的故事還在香港拍攝成電影。但實際情況非常復雜，會在國際上留下各種後遺癥。 國民黨軍在當地訓練撣族，其中有一個叫坤沙的士兵。最後，坤沙與國民黨軍對立，在所謂金三角地區種植毒品。以越南戰爭為契機，他向美軍士兵販賣毒品，成為掌握美國市場的毒王，並與夢想在緬甸獨立的撣族軍閥勾結，建立了強大的基礎。 支援過國民黨軍隊的美國因國內泛濫的毒品而被當頭一棒。這次事件的真正受害者可能是緬甸。曾是英國殖民地的緬甸在第二次世界大戰時被日軍占領。在即將結束戰爭獨立之際緬甸族領導人昂山被暗殺。 由於昂山被暗殺，緬甸政府對軍方的控制力量減弱，但由於要驅逐國民黨軍隊的戰爭，軍方勢力迅速壯大。有傳聞稱，這成為1962年軍事政變的背景。通過政變掌握政權的奈溫監禁了昂山的女兒昂山素季，進行了長達30年的鐵血統治。隨著奈溫下臺，昂山素季掌權，本以為緬甸實現了民主與和平，但現在又開始出現軍方的軍事政變和流血抗爭。 即使民主化鬥爭取得成功，緬甸也是困難重重。60%的緬甸人口是希望擺脫緬甸族的40多個少數民族。通過開放的經濟開發政策將使與印度、中國、泰國、柬埔寨等周邊國家的關系變得更加復雜。雖然希望緬甸早日實現和平與繁榮，但需要緬甸國民的努力與團結，以及國際社會的合作與明智的援助。

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