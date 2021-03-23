還是要註射疫苗. March. 23, 2021 07:50. . 從今天起，位於療養設施內的65歲以上老年人將接種新冠疫苗。疾病管理廳預防接種專門委員會昨天確認，阿斯利康疫苗與形成血栓之間沒有關聯，並宣布：“積極鼓勵如果輪到順序，不要拖延，接種疫苗。”65歲以上的普通人群將從4月開始接種。為出席6月在英國召開的七國集團首腦會議，文在寅總統夫婦今天將接種阿斯利康疫苗。 但對疫苗的不安感並未消失。65歲以上老年人的預防接種同意率只有77%。也出現了同意接種疫苗後又取消的事例。這是因為，韓國政府在上半年確保的大部分疫苗都是阿斯利康，而偏偏阿斯利康疫苗被提出了對高齡者是否有效和發生血栓的可能性。 政府溝通失敗也是一大原因。政府確認了一名60多歲女性接種疫苗後發生血栓的事實，但過了5天才予以公開。雖說是原計劃在正式屍檢結果出來後慎重發表，但卻只能讓人產生“在隱瞞什麽”的不信任。目前，以接種阿斯利康疫苗的年輕人為中心，出現嚴重的副作用，但政府未能迅速采取應對措施，也助長了國民的不安心理。 為了結束新冠疫情，除疫苗以外，沒有其他對策。在這種情況下，對疫苗的不安情緒仍未平息，這是危險的信號。如果對疫苗的信賴出現一次裂痕，就很難恢復。應以科學根據為基礎，通過符合大眾要求的透明、迅速的溝通，確保國民對疫苗領導能力的信賴。針對繼60多歲女性接種疫苗後出現的發生血栓癥的20多歲男性，有人提出了進行詳細調查的必要性。追加調查後應如實公開結果和對策。 截至昨天0時，接種疫苗的人達67萬多人，還不到集體免疫所需人口（3627萬人）的2%。第二季度(4月至6月)的接種計劃也很可能因疫苗數量不足而出現差池。單日新增確診人數已連續6天達到400人左右，再加上移動量的增加、變異病毒的擴散，有人提出了第四次流行的可能性。只有加快疫苗接種速度，才能控制住擴散勢頭。為了能夠及時收到業已簽約的疫苗，應該隨時進行盤點，積極確保追加數量。

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