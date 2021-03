離別的準備. March. 22, 2021 07:32. . “我已來到路的盡頭。太陽下山了。 請不要在陰郁的房間裏舉行葬禮。 不要哭。我的靈魂獲得了自由。 稍微思念我吧。不要太久。” ——節選自《思念我,但請讓我走》 這是兩年前在加拿大工作時發生的事情。韓國戰爭參戰勇士比爾·布萊克老爺爺的夫人突然去世了。比爾18歲時自願入伍參加了韓國戰爭,後來回到故鄉與妻子團聚,與妻子相依為命,偕老60多年。比爾和夫人雖然年近九十,但是一對精力充沛、喜歡幽默、一見面就讓人覺得心感溫暖的老夫婦。 有一天聽說妻子摔了一跤、大腿骨折入院,我去探望了一下。之後不到一個月,就收到了訃告。喪禮後向比爾表示慰問,比爾送了一個像是書簽的東西。裏面是夫人的照片和“思念我,但請讓我走(Miss Me But Let Me Go)”的詩。他說是夫人準備好的。他說,葬禮上要用的花和食物、音樂和要展示的照片,夫人都一一定好後才走的。雖然參加過很多葬禮,但這種情況還是第一次。面對死亡的那種冷靜和毅然讓人驚訝。也許是可憐一個人留下來準備葬禮的丈夫太可憐了吧。 余韻沒有輕易消失。在辦公室裏仔細閱讀了書簽上的詩。英美國家的人都很熟悉這首詩,它是迎接死亡的人留給親近的人最後的問候。因為擔心被遺忘,希望大家能夠想念我,但同時也希望留在世上的人的悲傷不要存放過久……真誠而又深刻的愛久留在心底。韓國戰爭的參戰勇士中也有很多是上了年紀去世的人。祈禱比爾身體健康。

