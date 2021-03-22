說服領導需要周圍人的勇氣. March. 22, 2021 07:32. . 大家都知道，Iphone是蘋果公司創始人史蒂夫·喬布斯（1955∼2011）的作品。但實際上喬布斯是很多年固執地表示絕對不會制造手機的人。因為智能手機是工程師才可以使用的產品。盡管如此，Iphone之所以能夠問世，是因為蘋果公司職員們保持耐心、不斷地說服喬布斯。 因為蘋果公司在Iphone和應用軟件商店等取得的成功中，大部分都是由職員推動喬布斯改變立場的。雖然很多人稱贊喬布斯的天才性，但令他回心轉意的人們的天才性同樣應該受到稱贊。那麽，說服像喬布斯一樣過分相信自己、固執、嚴重自我陶醉、喜歡爭論的人的方法是什麽呢？ 說服的第一個障礙是傲慢。陷入自滿的領導不知道自己不知道什麽。為了改變這種人的想法，與其一味地指出他的無知，不如讓他認識到自己知識不足的那些方法更加有效。 2007年蘋果公司開發Iphone時，喬布斯發現試制品的塑料表面經常出現劃痕問題，為了用強化玻璃代替表面，將美國的玻璃制造公司康寧的首席執行官叫到了蘋果總公司。根據康寧首席執行官溫德爾·威克斯的說法，在那次會面中，喬布斯充滿了“我對玻璃也知道得夠多了”的傲慢。甚至他還想教威克斯怎麽做玻璃。 威克斯沒有反駁。他只是鎮定地說：“那就請你說明一下，你所喜歡的方式是如何運作的。”氣勢洶洶的喬布斯在威克斯面前越是說明，就越來越明白自己對玻璃不太了解的事實。這正是威克斯所期待的縫隙。這時候，威克斯才說，“我用科學的方法來解釋一下”，並走到黑板前面，簡單說明了強化玻璃的成分。此後喬布斯接受了威克斯的提議，結果成功推出了Iphone用強化玻璃。Iphone上市當天，威克斯收到了喬布斯發來的信息。“多虧了您的幫助，我才取得了成功。”據說，這條信息掛在了威克斯辦公室的相框。 說服的第二個障礙是堅持。固執的人把一貫性當作美德。一旦下了決心，就像刻在石頭上一樣不再改變。但是如果把鑿子遞給這樣的人，讓他自己去改正，想法會更加靈活。 蘋果電視誕生的秘話就是代表性事例。曾是蘋果公司工程師的邁克·貝爾在20世紀90年代末向喬布斯提議制作出單獨的音頻流媒體用產品，結果遭到了喬布斯的嘲笑。當他提議視頻流媒體的時候，喬布斯也說：“會有什麽××想流視頻啊？”但是已經非常了解上司性格的貝爾並沒有氣餒。貝爾輕松地說：“沒有人會在每個房間裏都有電腦，因此如果能在其他機器上流媒體，規模將非常龐大。”雖然喬布斯仍持懷疑態度，但從那時開始就在腦海中勾勒出可能性，並自己開始提出創意，最終允許開發。該項目為蘋果電視鋪平了道路。 說服的第三個障礙是自戀。陷入自我陶醉的領導者相信自己的優越性和特殊性，不會輕易接受錯誤的評價。但是如果適當地制定套路，就可以誘導他承認自己的錯誤。 尤其以稱贊開頭為好。核心是稱贊與說服主題無關的其他方面。例如，如果希望自我愛傾向嚴重的領導人改掉他做出的不好決定，與其贊揚他的判斷力，不如贊揚他的創造力和幽默感。每個人都有不同的主體。如果覺得我的某一個優點是堅定的，就會打開心扉，更容易接受另一方面的缺點。 組織裏需要像喬布斯一樣有力量、有遠見的領導人。但也需要耐心說服喬布斯的威克斯或貝爾這樣的人。如果領導人缺乏對自己的信念提出質疑的能力，或者是有傲慢、固執和自戀傾向，周圍的人必須鼓起勇氣進行說服。 美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院組織心理學教授亞當·格蘭特

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